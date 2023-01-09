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遭鏟雪車壓傷 鷹眼男星脫險 揮手向影迷致意

編譯徐薏茹／綜合8日電
好萊塢男星傑瑞米雷納住院期間，不忘在Instagram更新自身狀況，感謝醫療團隊的照顧及各界的關心。(取自Instagram)
好萊塢男星傑瑞米雷納住院期間，不忘在Instagram更新自身狀況，感謝醫療團隊的照顧及各界的關心。(取自Instagram)

漫威超級英雄「鷹眼」一角聞名的好萊塢男星傑瑞米雷納(Jeremy Renner)新年驚傳重傷意外，1日他在內華達州的家附近慘遭鏟雪車壓傷，導致胸部撞傷及其他部位損傷，經歷兩場手術後，已脫離險境正在休養中。他在醫院度過52歲生日，而他住院期間不忘在Instagram更新自身狀況，揮手向影迷致意並感謝醫療團隊的照顧及各界的關心。

根據其公關人員先前向有線電視新聞網(CNN)透露的消息，傑瑞米雷納在私人車道清理積雪時發生意外。

內華達州瓦肖郡(Washoe)警長巴蘭(Darin Balaam)3日在記者會說明，傑瑞米雷納的鏟雪車當時突然開始滾動，未坐上駕駛座的雷納試圖控制車子時意外受傷，事故發生時，他的家人也在附近。

當局在新年當天上午接獲911報案，由於天候不佳公路未開放，雷納由直升機載往醫院治療。

雷納3日在Instagram發文貼出在醫院的自拍照，「謝謝所有祝福的話語，我現在一團糟沒辦法好好打字，但我要把愛傳送給大家。」

許多漫威宇宙成員也湧入留言區為「鷹眼」打氣，「雷神索爾」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)留言：「速速康復兄弟。」「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)留言說：「堅韌不拔，愛你兄弟。」就連大反派「薩諾斯」喬許布洛林(Josh Brolin)也現身祝雷納早日康復。

6日雷納的Instagram限時動態貼出他在病床上與醫護人員合影的快照，並寫著：「感謝知名的加護病房醫療團隊」，這是他住院後的第三次更新。

雷納7日過生日，他分享一段短片，片中粉絲跳著饒舌歌手50 Cent的歌曲「In Da Club」為他送上生日祝褔，他在限時動態回覆表示感謝。

其他漫威影星也為雷納送上生日祝福，克里斯伊凡在Instagram限時動態貼出和傑瑞米雷納的合照，寫下：「祝我所認識最堅強的其中一人生日快樂。」

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