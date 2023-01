比賽時心臟驟停 水牛城球星比爾康復 坐病床比愛心

頭戴3號棒球帽、身穿印有「Love for Damar」字樣T恤的哈姆林,雙手比出一個愛心。(取自Instagram)

職業美式足球 聯盟NFL水牛城比爾(Buffalo Bills)安全衛哈姆林 (Damar Hamlin)8日透過推特發布一張照片,顯示他因心臟驟停在球場倒下送醫不到一周時間,已經可以坐在病床上,為隊友們加油打氣。

照片上可以看到哈姆林雙手比出一個愛心,頭戴3號棒球帽、身穿印有「Love for Damar」字樣的T恤,同時發文寫道:「比賽登場!」當日貼文是哈姆林因心臟驟停倒臥球場後六天公布。

本月2日在對陣辛辛那提猛虎隊(Cincinnati Bengals)比賽中,第一節進行一次擒抱後,哈姆林突然倒下,場邊醫療教練和醫生隨即對哈姆林進行心肺復甦術,然後在全場球員和球迷震驚不已的目光下,哈姆林被緊急送往辛辛那提大學醫學 中心(University of Cincinnati Medical Center)急救。

雖然當時情況危急,所幸在醫療團隊全力搶救下,8日早上哈姆林已經安然坐在病床上,透過比賽直播方式,向球迷表明在對陣愛國者隊(Patriots)的比賽中,自己沒有缺席,「今天上帝以不同的方式使用我!今天就告訴別人、你愛他們!」哈姆林添加「#Prayfor3」的標籤,也就是他的球衣號碼。

隊友們在紐約州果園公園(Orchard Park)Highmark體育場,揮舞著印有哈姆林名字和球衣號碼的旗幟,給予哈姆林熱情的回應。同時隊友、也就是接球手海因斯(Nyhiem Hines)在接對方開球後獨跑96碼達陣得分,令全場球迷興奮不已,因為這是自2019年10月以來,比爾隊第一次接開球直接達陣,時間間隔剛好3年又3個月。

同時在果園公園,播音員宣讀一份支持哈姆林的聲明,令全場球迷歡欣鼓舞,在場球迷也不約而同高舉支持哈姆林的標語,以「BILLI3VE」、「All the heart for #3」、「Love for Damar」和「Thank You Medical Staff!」祝福哈姆林早日重返球場。