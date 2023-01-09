查青少年犯罪紀錄 擋下27名有前科者買槍

推動聯邦槍枝改革法的聯邦參議員 表示，強制要求青少年犯罪紀錄背警調查的購槍新規去年通過以來，已經成功擋下27名年齡在18歲至21歲之間的年輕人購買槍械，這些年輕人的前科紀錄包括濫用毒品、家暴等。

具有里程碑意義的槍枝改革法在國會通過後，2022年6月拜登總統簽署後生效。法律規定，21歲以下人士買槍時，必須通過包括青少年犯罪紀錄、心理健康 評估等在內的背景調查。

根據聯邦調查局(FBI)本周整理的統計資料，槍枝改革法上路後，到目前為止至少擋下27名年輕人買槍。遭到禁止買槍的年輕人當中，包括曾經「心理健康疾病與暴力發作」而被送進矯正機關的一名內布拉斯加州18歲青少年，還有一名有著一連串青少年犯罪紀錄的亞利桑納州年輕人，前科包括加重走私毒品罪、致命武器恐嚇罪。

企圖買槍而遭禁止的年輕人當中，有一人幾個月前才剛因為持有大麻、非法持槍而遭警察 逮捕。另一名19歲男子因為背景調查未過關而無法購買來福槍，紀錄顯示先前曾因攻擊警察而遭起訴，後來則企圖自殺。

槍枝改革法案是由民主黨籍康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)、共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)聯合提出。墨菲、孔寧與多位參議員上周前往西維吉尼亞州科拉克斯堡(Clarksburg)視察聯邦調查局的「全國即時犯罪背景調查系統」(National Instant Criminal Background Check System，NICS)。

墨菲表示，主管機關如今可以迅速發現，某些人有著嚴重問題，根本不應該持有武器。

孔寧指出：「如果我們能把這些人找出來，並且讓他們獲得協助，不讓他們因為心理疾病而買槍殺害自己或別人，我們就能拯救人命。」

新法上路後，聯邦機關必須向地方警察機關核對資料，並且檢查州政府紀錄，以確認申請購槍的21歲以下年輕人是否有青少年犯罪紀錄或心理健康疾病。主管機關進行背景調查的時間也較以往為長，最多有十天時間可以調查申請購槍者的青少年犯罪紀錄。