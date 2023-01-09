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實境秀「鹽湖城真主婦」演員 詐欺判刑6年半

記者張聲肇／綜合報導
電視實境秀「鹽湖城真主婦」演員珍妮佛沙利用假廣告作騙千餘無辜民眾，被法院判刑六年半。(美聯社)
電視實境秀「鹽湖城真主婦」演員珍妮佛沙利用假廣告作騙千餘無辜民眾，被法院判刑六年半。(美聯社)

電視實境秀「鹽湖城真主婦」演員珍妮佛沙(Jennifer Shah)2012年到2021年3月間，利用虛假廣告詐欺數以千計無辜民眾而自肥，上周被法院判刑六年半。

紐約聯邦地區法院法官史泰因(Sidney H. Stein)說，珍妮佛沙是全國性詐騙集團的首腦，專事欺騙不懂電子通訊技術，尤其是經不起網路投資損失的可憐人。檢檢方本來求刑十年，她的律師要求判三年就好。

宣判前，史泰因提醒包括她家人朋友的出庭旁聽者，他即將判刑的人，不是大家在電視上看到的那個人。

法官說，電視上的那個人「只是個角色，在演戲」，演一齣戲碼編得很厲害的家庭主婦戲，被告珍妮佛沙也同意，說「電視實境秀與現實一點關係都沒有。」

她向自己傷害過的「無辜民眾」道歉，並保證出獄後拿出650萬元賠償他們。「我掙扎到最後一刻都死不認錯，因為我也騙自己，以為自己沒做錯什麼。」

她說，這是自己「現實分裂」的後果。她說，「我會變成這樣，多年來我都在責怪別人。」以為自己也被騙、被操縱。

珍妮佛沙說，如今她才明白「這一切可怕的作為，我一個人要負責，完全是我的錯，我犯的錯，我真希望可以跳脫自己，看到我對別人造成的傷害並及早改邪歸正，我深刻地真切地感到抱歉。」

她的律師喬德瑞(Priya Chaudhry)說，珍妮佛沙近幾個月來真的改變很多，「儘管後悔晚矣，她的道歉是真的。」

檢察官索伯曼(Robert Sobelman)說，她是詐騙集團30多名被告當中，罪行最明顯的，「明明知道自己在幹的勾當是錯的，還對調查人員撒謊、閃躲，企圖阻礙調查，模糊自己在犯罪集團所扮演的真正角色。」

檢方呈給法庭的文件顯示，她利用詐騙所得過奢豪的生活，例如在猶他州公園市購置1萬平方呎、設有八個壁爐的豪宅，還命名為「沙氏滑雪雅築」，現在以740萬元求售。

詐騙集團 猶他州 投資

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