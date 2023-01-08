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南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

不是意外 維州6歲童開槍前 曾與教師口角

記者胡玉立／綜合報導
維州紐波特紐斯市李奇尼克小學6日下午發生校園槍擊案，許多家長趕到學校帶子女回家。(路透)
維州紐波特紐斯市李奇尼克小學6日下午發生校園槍擊案，許多家長趕到學校帶子女回家。(路透)

維吉尼亞州波特紐斯市(Newport News)李奇尼克小學(Richneck Elementary School)6日下午發生校園槍擊案，一名年僅六歲的男童開槍擊傷女教師，當地警察局長德魯(Steve Drew )在記者會上表示，「這不是一起意外槍擊事件。老師和持有槍枝的六歲男學生發生爭執；男童對她開槍，射出一發子彈。老師在教室裡中槍，沒有其他學生參與其中。」

德魯指出，男童已被警方拘留，警方目前正努力釐清全案，並設法查明槍枝來源。德魯還說，「我們一直在與聯邦律師等單位聯繫，儘可能協助這個小孩。」

紐波特紐斯警局7日聲明表示，受傷的30餘歲教師情況已有所好轉，狀況穩定；警長也已與她和她的家人會面。一天前，校長曾稱這名老師的傷勢危及生命。

李奇尼克小學校長(Briana Foster Newton)聲明表示，學校將在9日和10日繼續關閉，好讓社區「有時間療癒」。牛頓說：「我為我們的學校社區感到痛心，為受重傷的老師祈禱，我的心和我們的學生和教職人員同在，校方正在處理這場悲劇的後遺症。」

維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)聲明表示，州政府已為應對槍擊事件提供援助，也將隨時準備竭盡所能地提供幫助。

紐波特紐斯公立學校學區督學帕克(George Parker)表示，他對發生這起槍擊事件感到悲痛，呼籲社區採取更好的槍枝安全措施，讓兒童遠離槍枝。「我既震驚又沮喪，」帕克說：「我們需要教育我們的孩子和保護他們的安全。」

槍擊 維吉尼亞州 波特

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