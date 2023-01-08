安全疑慮 去年召回玩具數量 超過前4年總和

2022年人氣最旺的召回玩具是Jungle Jumparoo。(取自美國消費品安全委員會官網)

2022年全國玩具因安全疑慮而被召回的次數超過前四年總和。

美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)2022年發布30次玩具召回通知；此前四年的次數加總也才20次，分別是2021年9次、2020年2次、2019年3次和2018年6次。

同時委員會並與邊境 執法人員合作，沒收數百萬件非法進口玩具。

去年12月1日公布2次召回。Target百貨公司有2萬3400個四件式毛絨玩具套裝Cloud Island 4-Piece Plush Toy Sets被指有窒息風險；玩具業者HABA USA則召回約800件動物捉迷藏活動玩具Discovery Cubes。

玩具被召回多半與嬰幼兒窒息死亡有關。

數據顯示，2021年全國急診室處理15萬2000多例與玩具相關的15歲以下兒童受傷事件。

委員會新聞秘書戴維斯(Patty Davis)說，大量玩具未經安全測試就被進口到美國；委員會去年協助海關和邊境保護局沒收約200萬件危險或非法玩具和兒童產品， 其中近30萬例是因含鉛問題被緝獲。

2022年人氣最旺的召回玩具是Jungle Jumparoo，孩子可抓住中心垂直桿在充氣內胎上跳躍，供應商得知產品的黃色桿子可能含有鉛毒後，於去年6月召回350件。上萬人網搜該玩具召回訊息。安全委員會稱，桿子鉛含量超過聯邦規定，一旦被年幼兒童攝入會造成慢性中毒。

另一召回玩具學步車Walk 'n' Learn Wooden Activity Toddler Walkers也備受關注，供應商去年3月召回，車輪和車輪附件恐造成窒息。

英國 玩具業者Professor Puzzle去年11月召回兒童彩虹堆疊玩具，因貼紙脫落並造成窒息危險。

聯邦要求在美銷售的玩具須進行鉛等八種有毒元素檢測 。

玩具協會(Toy Association)資深副總裁考夫曼(Alan P. Kaufman )說，有時問題出在海外產製玩具未經完備測試。