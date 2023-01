胰動脈破裂大失血 美國作家曝驚人瀕死體驗

(取材自健康醫療網)

人死後會去哪裡?是令許多人恐懼的疑問,《CNN》報導,美國戰地記者兼作家塞巴斯丁榮格(Sebastian Junger)因胰動脈破裂,動彈不得緊急送醫,在恍惚中見到自己被拖入地下黑坑、甚至見到已逝父親!幸好及時輸血從鬼門關生還,讓這位無神論者開始省思人生意義,並且堅定的捐血,回饋社會。

胰動脈突然破裂 全身無法動彈

榮格雖然在戰區躲子彈見慣了,但沒想到這次差點死在自家車道上。他和太太在麻州 住宅附近散步時,突然感到病得很重,幾乎無法動彈。等到急救人員趕到時,他在妻子的幫助下才勉強上了救護車。醫生診斷後發現榮格的胰動脈破裂!需要緊急將473毫升的血液直接注入他的頸靜脈,終於搶救成功。

相較之下,榮格的朋友就沒這麼好運了,攝影記者提姆赫瑟林頓(Tim Hetherington)在記錄利比亞內戰時,被炸彈碎片傷及,失血過多,在送往醫院的途中就死亡。

被拖入地下黑坑 見到已逝父親

「我並不知道我快死了,但我知道我正被拖入地下的黑坑,這是個壞消息,我不想去那裡。」他接著描述:「就在那時,我死去的父親出現在我面前,直到我想,『離開這裡,爸爸。我現在不想和你有任何關係。』我是一個無神論者,而且我死去的父親歡迎我,我不知道為什麼。」

第二天,醫院的一名重症監護室護士到榮格的病房,告知他差點死了,榮格得知此事後非常吃驚,他說:「妳說話真的讓我蠻害怕的。」護士建議,與其將瀕死生還視為可怕的事情,不如「嘗試視為神聖的事情」。

榮格謹記在心,「我將在餘生持續思考這個問題,我沒有信仰,但我理解某些東西是神聖的。」這段經驗雖然驚人,但從世界各地不同國家與文化的瀕死體驗來看,都有類似的經歷。

從終極前線生還 思考人生意義

這段經歷影響榮格人生的轉變,他決定寫下一本關於瀕死體驗的書,並進行積極研究中,標題暫定為《脈搏:是什麼讓我們活著以及我們死後會發生什麼》(Pulse: What Keeps Us Alive and What Happens When We Die)。榮格表示:「我一生都在戰區前線報導。這(瀕死體驗)是我的終極前線。」

榮格引述醫院臨終關懷護士經常做的報告,在一個人生命的最後幾天和幾小時裡,他們會在自己的房間裡看到死去的親友,甚至會與他們交談。垂死的病人常常相信他們是被親人護送離開的。

這也是榮格與他死去的父親的經歷,「這非常、非常普遍,我正在努力理解它。那對我來說,是令人難以置信的創傷,但也幾乎是一種精神覺醒。」

雖然榮格目前尚無信仰,讓也開始深入思考,「也許宇宙、生命存在的意義、人生議題,比理性主義者所知道的更多,也許還有更多我們不明白的東西,在等著我們。」

不僅如此,能夠從鬼門關走回來,讓榮格變得樂於回饋社會。在這次命危接受輸血之前,他從來沒有想過捐血。如今,榮格認為捐血是成為好公民的重要關鍵之一,「捐血、投票 和擔任陪審員,讓你覺得自己是偉大的事物的一部分,這是生而為人所能擁有的最好的感覺之一。」

