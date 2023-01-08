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胰動脈破裂大失血 美國作家曝驚人瀕死體驗

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

人死後會去哪裡？是令許多人恐懼的疑問，《CNN》報導，美國戰地記者兼作家塞巴斯丁榮格（Sebastian Junger）因胰動脈破裂，動彈不得緊急送醫，在恍惚中見到自己被拖入地下黑坑、甚至見到已逝父親！幸好及時輸血從鬼門關生還，讓這位無神論者開始省思人生意義，並且堅定的捐血，回饋社會。

胰動脈突然破裂 全身無法動彈

榮格雖然在戰區躲子彈見慣了，但沒想到這次差點死在自家車道上。他和太太在麻州住宅附近散步時，突然感到病得很重，幾乎無法動彈。等到急救人員趕到時，他在妻子的幫助下才勉強上了救護車。醫生診斷後發現榮格的胰動脈破裂！需要緊急將473毫升的血液直接注入他的頸靜脈，終於搶救成功。

相較之下，榮格的朋友就沒這麼好運了，攝影記者提姆赫瑟林頓（Tim Hetherington）在記錄利比亞內戰時，被炸彈碎片傷及，失血過多，在送往醫院的途中就死亡。

被拖入地下黑坑 見到已逝父親

「我並不知道我快死了，但我知道我正被拖入地下的黑坑，這是個壞消息，我不想去那裡。」他接著描述：「就在那時，我死去的父親出現在我面前，直到我想，『離開這裡，爸爸。我現在不想和你有任何關係。』我是一個無神論者，而且我死去的父親歡迎我，我不知道為什麼。」

第二天，醫院的一名重症監護室護士到榮格的病房，告知他差點死了，榮格得知此事後非常吃驚，他說：「妳說話真的讓我蠻害怕的。」護士建議，與其將瀕死生還視為可怕的事情，不如「嘗試視為神聖的事情」。

榮格謹記在心，「我將在餘生持續思考這個問題，我沒有信仰，但我理解某些東西是神聖的。」這段經驗雖然驚人，但從世界各地不同國家與文化的瀕死體驗來看，都有類似的經歷。

從終極前線生還 思考人生意義

這段經歷影響榮格人生的轉變，他決定寫下一本關於瀕死體驗的書，並進行積極研究中，標題暫定為《脈搏：是什麼讓我們活著以及我們死後會發生什麼》（Pulse: What Keeps Us Alive and What Happens When We Die）。榮格表示：「我一生都在戰區前線報導。這（瀕死體驗）是我的終極前線。」

榮格引述醫院臨終關懷護士經常做的報告，在一個人生命的最後幾天和幾小時裡，他們會在自己的房間裡看到死去的親友，甚至會與他們交談。垂死的病人常常相信他們是被親人護送離開的。

這也是榮格與他死去的父親的經歷，「這非常、非常普遍，我正在努力理解它。那對我來說，是令人難以置信的創傷，但也幾乎是一種精神覺醒。」

雖然榮格目前尚無信仰，讓也開始深入思考，「也許宇宙、生命存在的意義、人生議題，比理性主義者所知道的更多，也許還有更多我們不明白的東西，在等著我們。」

不僅如此，能夠從鬼門關走回來，讓榮格變得樂於回饋社會。在這次命危接受輸血之前，他從來沒有想過捐血。如今，榮格認為捐血是成為好公民的重要關鍵之一，「捐血、投票和擔任陪審員，讓你覺得自己是偉大的事物的一部分，這是生而為人所能擁有的最好的感覺之一。」

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56350

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