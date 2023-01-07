維州6歲男童在教室對女老師開槍 師重傷 他被捕

維吉尼亞州紐波特紐斯市李奇尼克小學，發生一名六歲男童在教室裡開槍射傷女老師的事件。消息傳出後，學校門口聚集了大批憂心忡忡的家長，急著要將子女帶回。(美聯社)

維吉尼亞州 紐波特 紐斯市(Newport News)警局表示，一名六歲男童在小學教室裡對一年級女老師開槍，導致老師重傷，男童被員警逮捕後目前在押。警方並未公布男童姓名，女老師年齡30多歲，遭到槍擊 後被送往河濱區域醫學中心(Riverside Regional Medical Center)。

紐波特紐斯市警察局長德魯(Scott Drew)6日在記者會上說，兇嫌是一名小學生，已經遭到收押。德魯說，這起槍擊事件並非意外，事發地點是在教室，教室裡曾經出現爭吵。

這起校園槍擊事件發生於李奇尼克小學(Richneck Elementary School)，學生年齡在五歲至九歲之間，槍擊發生於6日下午接近2時左右，並沒有其他學生受傷。

當地居民海瑟‧凱德隆(Heather Calderon)的孫子就是李奇尼克小學學生。她接受「每日郵報」(DailyMail)網站訪問時說，聽說有學生上周就帶子彈到學校，還說接下來會把槍也帶來。

凱德隆指出：「一名家長通報了學校，但校方毫無作為，看看現在出了這麼大的事情。」不過，男童是否上周曾攜帶子彈到校，尚未獲得警方證實。

凱德隆受訪時說，無法確定帶子彈到校的學生，是否就是開槍的學生。

對於這起槍擊事件，紐波特紐斯市警方並未公布進一步細節，僅表示目前已不再屬於現行槍手作案事件。

槍擊發生後，李奇尼克小學成立專區讓家長等候從學校安全疏散的兒女。

一名目擊槍擊發生的六歲女學生接受維州「日報」(Daily Press)訪問時說，槍手就是同班同學。她說，同學是「故意」對女老師開槍，老師中槍之後跪倒在地。

兒子就讀該校四年級的家長喬絲琳‧葛洛夫爾(Joselin Glover)受訪時說，接到校方簡訊通知說學校裡發生槍擊事件，槍手已經被押，「我心臟都嚇停了，驚慌不已，非常害怕，一直想著出事的會不會是我兒子。」

警方表示，這起槍擊事件屬於個案，至於男童如何取得槍枝，則有待進一步調查。