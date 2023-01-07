維州6歲男童在教室對女老師開槍 師重傷 他被捕
維吉尼亞州紐波特紐斯市(Newport News)警局表示，一名六歲男童在小學教室裡對一年級女老師開槍，導致老師重傷，男童被員警逮捕後目前在押。警方並未公布男童姓名，女老師年齡30多歲，遭到槍擊後被送往河濱區域醫學中心(Riverside Regional Medical Center)。
紐波特紐斯市警察局長德魯(Scott Drew)6日在記者會上說，兇嫌是一名小學生，已經遭到收押。德魯說，這起槍擊事件並非意外，事發地點是在教室，教室裡曾經出現爭吵。
這起校園槍擊事件發生於李奇尼克小學(Richneck Elementary School)，學生年齡在五歲至九歲之間，槍擊發生於6日下午接近2時左右，並沒有其他學生受傷。
當地居民海瑟‧凱德隆(Heather Calderon)的孫子就是李奇尼克小學學生。她接受「每日郵報」(DailyMail)網站訪問時說，聽說有學生上周就帶子彈到學校，還說接下來會把槍也帶來。
凱德隆指出：「一名家長通報了學校，但校方毫無作為，看看現在出了這麼大的事情。」不過，男童是否上周曾攜帶子彈到校，尚未獲得警方證實。
凱德隆受訪時說，無法確定帶子彈到校的學生，是否就是開槍的學生。
對於這起槍擊事件，紐波特紐斯市警方並未公布進一步細節，僅表示目前已不再屬於現行槍手作案事件。
槍擊發生後，李奇尼克小學成立專區讓家長等候從學校安全疏散的兒女。
一名目擊槍擊發生的六歲女學生接受維州「日報」(Daily Press)訪問時說，槍手就是同班同學。她說，同學是「故意」對女老師開槍，老師中槍之後跪倒在地。
兒子就讀該校四年級的家長喬絲琳‧葛洛夫爾(Joselin Glover)受訪時說，接到校方簡訊通知說學校裡發生槍擊事件，槍手已經被押，「我心臟都嚇停了，驚慌不已，非常害怕，一直想著出事的會不會是我兒子。」
警方表示，這起槍擊事件屬於個案，至於男童如何取得槍枝，則有待進一步調查。
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