名校招生醜聞案主謀辛格 轉關鍵證人判刑3年半

轟動全美的知名大學招生舞弊醜聞案核心人物、62歲的前升學顧問辛格，4日被波士頓聯邦法院法官判處有期徒刑三年半。(路透)

2019年轟動全美的知名大學招生 舞弊醜聞案核心人物、62歲的前升學顧問辛格(William "Rick" Singer)，4日在波士頓聯邦法院被法官佐貝爾(Rya W. Zobel)判處有期徒刑三年半，並歸還國稅局 1006萬元，及其他罰款。

在這場被稱為「校隊藍調行動」(Varsity Blues)的大學招生舞弊調查案中，2018年9月被告辛格被聯邦調查人員約談，坦承犯案，並轉為本案中關鍵證人，合盤托出一連串由他策劃，透過賄賂、在SAT和ACT考試作弊、偽造運動證書等作法，讓富有家長的子女「走後門」進入各大名校的醜聞。

檢察官 2019年揭露這起現代高等教育史上最重大的招生腐敗醜聞案後，令南加大、耶魯、史丹福、喬治城等多所名校深感難堪，逾50名涉案家長、大學體育教練和行政人員被定罪。政府稱詐欺規模屬「工業規模」。

檢察官指出，被告辛格身為全案核心，他的合作與幫助「至關重要」，檢方取得了電子郵件、談話錄音等等有助鎖定涉案者參與詐欺的證據。辛格在2019年3月承認串謀敲詐勒索、洗錢、妨礙司法和串謀詐騙國家等罪名。檢方指辛格「參與數十起金額總計數百萬元的賄賂案」，對辛格求刑六年。

麻州地區檢察官羅林斯(Rachael S. Rollins)在量刑備忘錄中寫道，辛格身為犯罪策畫者，破壞大學錄取過程的完整性，其嚴重程度前所未見。檢方並建議辛格出獄後再接受三年監管(supervised release)、要求沒收辛格價值數百萬元犯罪所得，並付給國稅局逾1000萬元賠償金。

辛格的律師菲爾茲(Candice L. Fields)和哈策爾(A. Neil Hartzell)則辯稱，辛格應被判處三年緩刑，包括12個月居家拘留和750小時社區服務。若法官認為有必要監禁，刑期不應超過六個月。

辛格去年11月致函法庭，對自己為學生及學生家人、大學和考試機構造成痛苦，表示懊悔；他發誓要為自己的罪行贖罪；他寫道，「我只希望，一旦我服完法院認為合適的刑期後，我的獄後監督條款將允許我志願工作服務他人，尤其是服務那些未獲得足夠照顧的青年。」