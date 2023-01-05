我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

名校招生醜聞案主謀辛格 轉關鍵證人判刑3年半

記者胡玉立／綜合報導
轟動全美的知名大學招生舞弊醜聞案核心人物、62歲的前升學顧問辛格，4日被波士頓聯邦法院法官判處有期徒刑三年半。(路透)
轟動全美的知名大學招生舞弊醜聞案核心人物、62歲的前升學顧問辛格，4日被波士頓聯邦法院法官判處有期徒刑三年半。(路透)

2019年轟動全美的知名大學招生舞弊醜聞案核心人物、62歲的前升學顧問辛格(William "Rick" Singer)，4日在波士頓聯邦法院被法官佐貝爾(Rya W. Zobel)判處有期徒刑三年半，並歸還國稅局1006萬元，及其他罰款。

在這場被稱為「校隊藍調行動」(Varsity Blues)的大學招生舞弊調查案中，2018年9月被告辛格被聯邦調查人員約談，坦承犯案，並轉為本案中關鍵證人，合盤托出一連串由他策劃，透過賄賂、在SAT和ACT考試作弊、偽造運動證書等作法，讓富有家長的子女「走後門」進入各大名校的醜聞。

檢察官2019年揭露這起現代高等教育史上最重大的招生腐敗醜聞案後，令南加大、耶魯、史丹福、喬治城等多所名校深感難堪，逾50名涉案家長、大學體育教練和行政人員被定罪。政府稱詐欺規模屬「工業規模」。

檢察官指出，被告辛格身為全案核心，他的合作與幫助「至關重要」，檢方取得了電子郵件、談話錄音等等有助鎖定涉案者參與詐欺的證據。辛格在2019年3月承認串謀敲詐勒索、洗錢、妨礙司法和串謀詐騙國家等罪名。檢方指辛格「參與數十起金額總計數百萬元的賄賂案」，對辛格求刑六年。

麻州地區檢察官羅林斯(Rachael S. Rollins)在量刑備忘錄中寫道，辛格身為犯罪策畫者，破壞大學錄取過程的完整性，其嚴重程度前所未見。檢方並建議辛格出獄後再接受三年監管(supervised release)、要求沒收辛格價值數百萬元犯罪所得，並付給國稅局逾1000萬元賠償金。

辛格的律師菲爾茲(Candice L. Fields)和哈策爾(A. Neil Hartzell)則辯稱，辛格應被判處三年緩刑，包括12個月居家拘留和750小時社區服務。若法官認為有必要監禁，刑期不應超過六個月。

辛格去年11月致函法庭，對自己為學生及學生家人、大學和考試機構造成痛苦，表示懊悔；他發誓要為自己的罪行贖罪；他寫道，「我只希望，一旦我服完法院認為合適的刑期後，我的獄後監督條款將允許我志願工作服務他人，尤其是服務那些未獲得足夠照顧的青年。」

招生 檢察官 國稅局

上一則

偷賣死者器官、給家屬假骨灰 科州葬儀社老闆判刑20年

下一則

兆彩連23次沒人中頭獎逼近10億 6日晚再開獎

延伸閱讀

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘
全美名校樂隊 巴市磅礡匯演

全美名校樂隊 巴市磅礡匯演
大學招生醜聞主嫌賣慘求輕判 還說童年曾受創傷

大學招生醜聞主嫌賣慘求輕判 還說童年曾受創傷
每年公布總統稅表 眾院通過 「5共和黨人」倒戈

每年公布總統稅表 眾院通過 「5共和黨人」倒戈

熱門新聞

知名美國拉力賽車手Ken Block驚傳逝世。（取材自Instagram）

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

2023-01-02 22:15
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

2023-01-03 23:35
年僅36歲的馬拉松賽女跑者麥瑪洪(左)，因感染流行性感冒而在兩天內去世。（取自 gofundme 網站）

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

2022-12-31 09:54
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪