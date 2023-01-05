破壞華州4變電站致聖誕節1.5萬戶停電 2嫌：為入店行竊

聯邦調查局宣布逮捕聖誕節當天破壞華盛頓州四座變電站、導致上萬戶家庭停電的嫌犯，其犯罪動機竟然是企圖製造停電，以便闖入商店行竊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)4日公布華盛頓州 四座變電站在聖誕節 當天遭到攻擊的原因，指控兩名男子試圖製造停電，以便闖入一家商店行竊，結果導致上萬戶家庭斷電。

華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室3日指控32歲的格林伍德(Matthew Greenwood)和40歲的克拉漢(Jeremy Crahan)預謀破壞能源設施，格林伍德還被控持有兩把未登記的槍械。他們12月25日在12個小時內連續破壞四座相隔數十哩的變電站，致使1萬5000戶家庭無電可用。

國土安全部上月警告說，美國的電網極易受到國內恐怖主義的攻擊，網上有人號召破壞重要基礎設施，但官方並未說明華州的變電站被破壞是否為國內恐怖主義。

北卡羅來納州 摩爾郡(Moore)的兩座變電站12月3日遭到攻擊，造成4萬5000戶家庭斷電多日。這起破壞事件至今未捕獲嫌犯，引發民眾對國內恐怖主義的擔憂。

刑事指控說，華州普亞魯市(Puyallup)居民格林伍德和克拉漢聖誕節早晨來到第一座變電站，破壞了變壓器，造成8000戶停電。作案過程中他們沒有剪斷電纜，也沒有盜取銅芯。

兩人接著到了第二座變電站，將入口處側門的鐵鎖砍斷後闖入，在第三座變電站是剪斷鐵絲網進入。兩座變電站的破壞造成7500戶家庭斷電和300萬元損失，被破壞的變壓器裝置需要36個月才能修復。

格林伍德和卡拉漢25日晚來到第四座變電站，將鐵絲網斬斷後進入，變壓器被破壞時冒出電弧火花。

卡拉漢說，破壞前三座變電站是他開車前往，然後在車裡等著，格林伍德拿著他給的大閘鉗進到裡面，第四座變電站是他進去的。

格林伍德說，他與卡拉漢破壞變電站是準備入室盜竊。停電後兩人來到一家商店，卡拉漢將鎖鑽開，格林伍德去收銀機搶錢。

聯邦指控沒說是哪家商店被盜，FBI表示，是手機紀錄顯示嫌疑人到過的地點，和監視器紀錄了一個嫌疑人和一輛車，最終導致兩人在跨年夜被捕，警方從兩人住的房車裡搜出一把短槍和一個非法製造的消音器。