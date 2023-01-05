我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

破壞華州4變電站致聖誕節1.5萬戶停電 2嫌：為入店行竊

編譯孫梁／綜合4日電
聯邦調查局宣布逮捕聖誕節當天破壞華盛頓州四座變電站、導致上萬戶家庭停電的嫌犯，其犯罪動機竟然是企圖製造停電，以便闖入商店行竊。(美聯社)
聯邦調查局宣布逮捕聖誕節當天破壞華盛頓州四座變電站、導致上萬戶家庭停電的嫌犯，其犯罪動機竟然是企圖製造停電，以便闖入商店行竊。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)4日公布華盛頓州四座變電站在聖誕節當天遭到攻擊的原因，指控兩名男子試圖製造停電，以便闖入一家商店行竊，結果導致上萬戶家庭斷電。

華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室3日指控32歲的格林伍德(Matthew Greenwood)和40歲的克拉漢(Jeremy Crahan)預謀破壞能源設施，格林伍德還被控持有兩把未登記的槍械。他們12月25日在12個小時內連續破壞四座相隔數十哩的變電站，致使1萬5000戶家庭無電可用。

國土安全部上月警告說，美國的電網極易受到國內恐怖主義的攻擊，網上有人號召破壞重要基礎設施，但官方並未說明華州的變電站被破壞是否為國內恐怖主義。

北卡羅來納州摩爾郡(Moore)的兩座變電站12月3日遭到攻擊，造成4萬5000戶家庭斷電多日。這起破壞事件至今未捕獲嫌犯，引發民眾對國內恐怖主義的擔憂。

刑事指控說，華州普亞魯市(Puyallup)居民格林伍德和克拉漢聖誕節早晨來到第一座變電站，破壞了變壓器，造成8000戶停電。作案過程中他們沒有剪斷電纜，也沒有盜取銅芯。

兩人接著到了第二座變電站，將入口處側門的鐵鎖砍斷後闖入，在第三座變電站是剪斷鐵絲網進入。兩座變電站的破壞造成7500戶家庭斷電和300萬元損失，被破壞的變壓器裝置需要36個月才能修復。

格林伍德和卡拉漢25日晚來到第四座變電站，將鐵絲網斬斷後進入，變壓器被破壞時冒出電弧火花。

卡拉漢說，破壞前三座變電站是他開車前往，然後在車裡等著，格林伍德拿著他給的大閘鉗進到裡面，第四座變電站是他進去的。

格林伍德說，他與卡拉漢破壞變電站是準備入室盜竊。停電後兩人來到一家商店，卡拉漢將鎖鑽開，格林伍德去收銀機搶錢。

聯邦指控沒說是哪家商店被盜，FBI表示，是手機紀錄顯示嫌疑人到過的地點，和監視器紀錄了一個嫌疑人和一輛車，最終導致兩人在跨年夜被捕，警方從兩人住的房車裡搜出一把短槍和一個非法製造的消音器。

聖誕節 華盛頓州 北卡羅來納州

上一則

華州師戴MAGA帽 法庭裁定視為言論自由受保護

下一則

偷賣死者器官、給家屬假骨灰 科州葬儀社老闆判刑20年

延伸閱讀

矽谷聖荷西受暴風影響 4日下午進入緊急狀態

矽谷聖荷西受暴風影響 4日下午進入緊急狀態
暴風雪狂襲中西部 航班受阻、停電 3500萬人受影響

暴風雪狂襲中西部 航班受阻、停電 3500萬人受影響
新年首周 灣區暴雨 多地淹水斷電

新年首周 灣區暴雨 多地淹水斷電
寒假計畫

寒假計畫

熱門新聞

知名美國拉力賽車手Ken Block驚傳逝世。（取材自Instagram）

「甩尾天王」駕駛雪地摩托出意外 傳奇車手Ken Block逝世

2023-01-02 22:15
李國鵬在弗朗科尼亞州立公園徒步旅行，不幸遇難。(取自捐款網站)

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

2022-12-28 22:02
個人理財網站WalletHub的分析報告顯示，底特律、克里夫蘭、費城、洛杉磯等城市皆進入全國「最貧窮」城市前十名排行。(美聯社)

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

2022-12-30 06:12
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

衰退來了 更多人打零工…Uber增45萬駕駛 還有60萬人送外賣

2023-01-03 23:35
年僅36歲的馬拉松賽女跑者麥瑪洪(左)，因感染流行性感冒而在兩天內去世。（取自 gofundme 網站）

36歲馬拉松女跑者流感病逝 百萬分之一案例

2022-12-31 09:54
谷歌截至目前為止並沒有大規模裁員，但是仍有員工對於工作恐怕不保而感到焦慮。(美聯社)

谷歌也快撐不住？1.1萬人恐淪裁員目標 員工深感焦慮

2022-12-28 09:03

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪