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FTX創辦人佛萊德出庭拒不認罪 10月再過堂

記者張心／紐約報導
加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛萊德3日在紐約市出庭拒不認罪。(Getty Images)
加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛萊德3日在紐約市出庭拒不認罪。(Getty Images)

加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)3日在曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂，對其涉嫌欺詐、洗錢、不當政治捐款等所有罪名拒不認罪，且要求法官下令保密其2.5億元保釋金支付者姓名；班克曼-佛萊德將於10月2日再度出庭。

在交納2.5億元保釋金並被勒令和父母在加州巴洛阿圖(Palo Alto)家中同住兩周後，30歲的班克曼-佛萊德本周重返紐約法院，接受檢方對他發出的八項罪名指控，包括涉嫌多年欺詐客戶和貸款人的巨額資金，密謀違反聯邦競選財務法，挪用數十億客戶資金於購買豪華房產、投資加密貨幣公司及數千萬元競選捐款等。

班克曼-佛萊德在3日出庭時全程沒有發言，他的律師之一馬克·科恩(Mark Cohen)代替他做了無罪辯護，表示「他對所有罪名不認罪」；班克曼-佛萊德則在30分鐘的審訊過程中安靜地坐在兩名律師中間，偶爾俯身與他們協商。

負責本案的法官卡普蘭(Lewis Kaplan)將下一次開庭日期暫時訂在10月2日；他也宣布辯方的動議和檢方的回應截止日期均在4月，5月18日將對動議進行辯論。聯邦檢方要利用這段時間整理準備此案，向大陪審團提出起訴要求，全案仍在起步階段。

卡普蘭還接受了班克曼-佛萊德律師團提出的要求，對其支付2.5億元保釋金的人員姓名進行保密。律師團在信中表示，當事人的父母、史丹福大學(Stanford University)法學院教授約瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)和芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)，在過去幾周成為「媒體密切關注、騷擾和威脅的目標」，並收到「源源不斷的威脅信，包括要對他們採取肢體暴力」，因此班克曼-佛萊德要求法官對另外兩位為他繳納保釋金的人員姓名進行保密。

卡普蘭批准了這一請求，但表示，若有人反對，他將重新考慮。

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