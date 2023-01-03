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除非特赦…首名跨性女死刑犯今處決

記者張聲肇／綜合報導
除非密蘇里州長特赦，否則麥克勞格林將是美國第一個被處死的女跨性人。(美聯社)
除非密蘇里州長特赦，否則麥克勞格林將是美國第一個被處死的女跨性人。(美聯社)

密蘇里州死刑犯安珀‧麥克勞格林(Amber McLaughlin)的死刑預定3日執行，除非州長帕爾森(Mike Parson，共和黨)特赦，否則2003年殺死前女友、現年49歲的麥克勞格林，將是美國第一個被處死的女跨性人。

她的律師康普(Larry Komp)說，所有的法院上訴案都已終結。

律師提出的寬免申訴理由集中於麥克勞格林早年的坎坷經歷，包括自幼受到創傷以致心理健康出問題，審判庭的陪審團從沒機會得知這一點；還在襁褓時期，寄養父母就在她臉上抹糞便，領養她的養父也拿電擊槍電過她；她有憂鬱症，多次企圖自殺。

申訴案引述醫生診斷，說她患有性別焦慮症(gender dysphoria)，源於個人的性別認同和原來出生性別的差異，造成焦慮不安等問題。康普認為麥克勞格林在處理個人的愛恨情仇時，展現了「不可思議的勇氣」，但性別認同不是訴請寬宥的主要理由。

州長的發言人瓊斯( Kelli Jones)說，免死申請案仍在審議。

「死刑資訊中心」說，目前為止，美國還沒有公開跨性人被處死的案例。一名獄友說，麥克勞格林性別轉換期間，個性發展良好。

麥克勞格林轉移性別之前有個名叫古恩瑟( Beverly Guenther)的女友，她會到古恩瑟上班的地方，有的時候先躲在大樓裡。古恩瑟請法院下令麥克勞格林不得接近，下班後，由警察護送她到車上，以免受到騷擾。

2003年11月20日，鄰居發現古恩瑟下班很久了還沒回家，就打電話報警。警察到她辦公大樓查看時，在她車子附近看到斷掉的刀柄，四周一攤血。第二天，麥克勞格林把警察帶到聖路易密西西比河附近的拋屍處。古恩瑟死時45歲。

2006年，法院判決麥克勞格林一級謀殺罪成立，陪審團對判刑意見不一致，法官判處死刑。2016年，法院下令重新判刑，但聯邦上訴法院於2021年恢復死刑。

警察 性別認同 密蘇里州

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