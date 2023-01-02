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北加州豪雨不斷恐釀大洪水 當局命居民撤離

中央社／加州沙加緬度1日綜合外電報導
沙加緬度洪水來襲。（路透）
沙加緬度洪水來襲。（路透）

加州大半地區在跨年當天降下豪雨與大雪，導致河流潰堤、交通阻塞，主要公路也因此關閉。眼見洪水即將來襲，當局今天要求北加州社區居民撤離。

美聯社報導，雖然風暴已經離開，沙加緬度以南約32公里的農業區仍爆發了大洪水，河流潰堤，淹沒99號州道（State Route 99）沿線數十輛汽車。

緊急救援人員在跨年夜到今天上午這段時間救出不少駕駛人，99號州道也持續關閉。消防隊員表示，救災人員今天在這條州道附近1輛沒頂車輛中發現1名死者。

沙加緬度郡（Sacramento County）當局今晚以洪水即將來襲為由，向5號州際公路（Interstate 5）附近低窪社區居民發布了撤離令。

沙加緬度郡緊急服務辦公室（Sacramento County Office of Emergency Services）今天下午在推特上說：「預計來自科森尼斯河（Cosumnes River）和莫凱勒米河（Mokelumne River）的洪水正往西南方5號州際公路方向移動，可能會在半夜到達這些地區。」

根據沙加緬度市政府公用事業部（Sacramento Municipal Utility District）線上地圖，沙加緬度今天仍有至少1萬7000戶停電，但比昨天超過15萬戶減少許多。

加州運輸局（California Department of Transportation）表示，太浩湖（Lake Tahoe）附近許多車輛因暴風雪打滑，跨年夜80號州際公路沿線有數十名駕駛人獲救。從舊金山灣區通往山區的主要道路今天清晨重新開放掛有鏈條的客車通行。

內華達山脈（Sierra Nevada）積雪達1.2公尺，巨山滑雪區（Mammoth Mountain Ski Area）表示，受到大雪影響，纜車開放時間嚴重延誤。

洪水 加州 灣區

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