北加州豪雨不斷恐釀大洪水 當局命居民撤離

沙加緬度洪水來襲。（路透）

加州 大半地區在跨年當天降下豪雨與大雪，導致河流潰堤、交通阻塞，主要公路也因此關閉。眼見洪水 即將來襲，當局今天要求北加州社區居民撤離。

美聯社報導，雖然風暴已經離開，沙加緬度以南約32公里的農業區仍爆發了大洪水，河流潰堤，淹沒99號州道（State Route 99）沿線數十輛汽車。

緊急救援人員在跨年夜到今天上午這段時間救出不少駕駛人，99號州道也持續關閉。消防隊員表示，救災人員今天在這條州道附近1輛沒頂車輛中發現1名死者。

沙加緬度郡（Sacramento County）當局今晚以洪水即將來襲為由，向5號州際公路（Interstate 5）附近低窪社區居民發布了撤離令。

沙加緬度郡緊急服務辦公室（Sacramento County Office of Emergency Services）今天下午在推特上說：「預計來自科森尼斯河（Cosumnes River）和莫凱勒米河（Mokelumne River）的洪水正往西南方5號州際公路方向移動，可能會在半夜到達這些地區。」

根據沙加緬度市政府公用事業部（Sacramento Municipal Utility District）線上地圖，沙加緬度今天仍有至少1萬7000戶停電，但比昨天超過15萬戶減少許多。

加州運輸局（California Department of Transportation）表示，太浩湖（Lake Tahoe）附近許多車輛因暴風雪打滑，跨年夜80號州際公路沿線有數十名駕駛人獲救。從舊金山灣區 通往山區的主要道路今天清晨重新開放掛有鏈條的客車通行。

內華達山脈（Sierra Nevada）積雪達1.2公尺，巨山滑雪區（Mammoth Mountain Ski Area）表示，受到大雪影響，纜車開放時間嚴重延誤。