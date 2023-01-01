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愛大命案 落網兇嫌放棄引渡聆訊 盼速回愛州受審證清白

編譯盧炯燊／綜合31日電
28歲的凶嫌柯柏格30日清晨在賓州捕後，不准交保。他透過律師表示阿柏格願被押回愛州受審，證明無辜。(美聯社)
28歲的凶嫌柯柏格30日清晨在賓州捕後，不准交保。他透過律師表示阿柏格願被押回愛州受審，證明無辜。(美聯社)

轟動一時的愛達荷大學四名學生遭殺害案，28歲兇嫌柯柏格(Bryan Christopher Kohberger)30日在賓州其父母家中被捕，但他否認與案有關，據悉他準備放棄引渡聆訊，希望盡快返回愛達荷州受審以洗清自己的嫌疑。

柯柏格是華盛頓州立大學刑事司法與犯罪學博士生，住在校區所在的普曼鎮(Pullman)，只需開車9哩就可抵達位於愛州與華州界上的莫斯科(Moscow)，也就是愛達荷大學所在的大學城及凶案現場所在。

四名死者分別為21歲貢瓦爾維斯(Kaylee Gonvalves)、20歲查平(Ethan Chapin)、20歲克諾德爾 (Xana Kernodle) 及21歲莫根 (Madison Mogen) 。3女1男受害人11月13日在校園附近的住處遇害。愛州拉塔郡(Latah County)警方經調查後，相信科柏格闖入四人的家中「意圖謀殺」，並認為兇嫌只是一人行事。

凶案發生後，警方一直沒有發布任何信息，讓小鎮居民感到擔憂，隨著兇嫌落網，他們也鬆了一口氣。

目前凶案的焦點是，兇嫌是否認識四名受害人以及其行凶動機，居民也關注在凶案發生後警方一直在幹甚麼，以及如何在賓州追蹤到他等問題。

與此同時，柯柏格的律師拉巴爾(Jason LaBar)31日表示，周二(1月3日)在賓州門羅郡(Monroe County)提堂時，其當事人會說明放棄引渡聆訊，以便盡快回到愛州受審及證明自己無罪。

拉巴爾還要求民眾，在法庭作出公正審判之前，不要對凶案妄作判斷。目前在社媒上有不少猜測，認為兇嫌與死者認識及相熟。

另方面，愛州拉塔郡檢察官湯普森(Bill Thompson)希望任何認識柯柏格的人提供信息。聯邦及州調查人員現在正在梳理兇嫌背景、財務紀錄和電子通信，以查明動機並立案。

愛達荷大學校長格林30日在記者會上回答有關該校四名學生遭殺害，凶嫌落網一事。後右...
愛達荷大學校長格林30日在記者會上回答有關該校四名學生遭殺害，凶嫌落網一事。後右為愛州拉塔郡檢察官湯普森。(美聯社)

有華盛頓州立大學刑事司法與犯罪學的同學表示，他們並不了解柯柏格，有些更直言不喜歡他，因為他曾就LGBTQ+ 群體發表過評論。

去年11月13日四名愛達荷大學四名學生遭殺害的現場住屋。(美聯社)
去年11月13日四名愛達荷大學四名學生遭殺害的現場住屋。(美聯社)

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