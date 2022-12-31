西南航空航班大亂 軍人寶貴休假被困機場家屬不滿

西南航空在這次聖誕假期期間有大量航班延誤或取消，不僅給一般乘客帶來麻煩，更讓休假不易的現役軍人苦不堪言。(美聯社)

軍人的行程通常固定不變，因此在假期遇到混亂的航空交通對他們是極大的困擾，如西南航空在本次聖誕假期期間有大量航班延誤或取消，不僅給一般乘客帶來麻煩，更讓現役軍人苦不堪言，他們寶貴的休假時間就這樣流逝，也引起家屬不滿。

陸軍的訓練單位一般會在聖誕節 期間放十天假，現役官兵若想趁此機會回老家一趟，可以提出個人休假，但軍方不補貼交通費用。

蒙大拿州的史蒂夫和克莉斯朵·莫利多(Steve and Crystal Molidor)夫婦表示，他們已經15個月沒見到兒子；他們的兒子在空軍服役，才剛調回美國，正在阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)停留，克莉斯托表示兒子返家的西南航空班機已被取消至少四次。

她抱怨：「因為他們完全無能，讓我們失去和兒子團聚的四天假期和聖誕節，我們不能延長他的行程，因為他現在不能更改休假日期。」

從27日晚上到隔日上午，克莉斯朵試著聯繫西南航空客服人員，但在線上等候了六個小時，卻等不到任何人接聽。

他們最後決定另外花幾百元訂其他家航空公司班機讓兒子回家，「我知道這並沒有很多錢，但更在意的是他們給我們家庭造成的壓力。還有原則問題，他們知道航班會被取消，卻還繼續讓人訂機票而不是尋找其他選項，這是不對的。他們如果如實以告，我們就能讓兒子提早幾天到家。」

在陸軍服役的阿蜜亞·曼洛夫(Amiah Manlove)用她大部分積蓄買了一張711元的機票，卻在夏威夷 返回印第安納波利斯(Indianapolis)的途中被困住，不得不睡在機場 。

曼洛夫被困在鳳凰城機場時，她的父親用房租幫她買了另一張機票。

曼洛夫計畫1月1日飛回夏威夷，她已打了十通以上的電話，並且透過社群媒體留言，但還是聯繫不上西南航空辦理退款。