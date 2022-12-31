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涉愛達荷大學4生命案 華盛頓州大犯罪學博士生被捕

記者胡玉立／綜合報導
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)
現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學四名學生，30日清晨在賓州被捕。(路透)

愛達荷州莫斯科鎮(Moscow)警察局長弗萊(James Fry)30日表示，涉嫌一個多月前殺害愛達荷大學(University of Idaho)四名學生的嫌犯，已在賓州被捕；這名博士生將被以一級謀殺罪名引渡回愛州。

這四名學生11月13日清晨被人發現陳屍在校園附近租屋處；凶殺案震驚這座大學城，而且因為一直找不到犯案凶器和任何嫌疑人，造成人心惶惶，愛大1萬1000多名學生中有近半離開該鎮，轉為線上課程。

當局稱，嫌犯是現年28歲的華盛頓州立大學刑事司法和犯罪學系博士生科伯格 (Bryan Christopher Kohberger)，他30日清晨在栗樹山村(Chestnuthill Township)遭賓州警方逮捕。

根據賓州警方向門羅郡(Monroe County)法院提交的文件，科伯格的引渡聽證將於1月3日舉行。檢方表示，科伯格還被控在愛達荷州犯下竊盜重罪。

愛達荷州拉塔郡(Latah County)檢察官湯普森(Bill Thompson)表示，調查人員認為科伯格闖入受害學生住處「意圖謀殺」。華盛頓州立大學距離愛達荷大學只有很短的車程。科伯格2018年自賓州北安普頓社區學院(Northampton Community College)畢業，獲心理學副學士學位；2020年在賓州德薩萊斯大學(DeSales University)取得學士學位，2022年6月完成碩士課程。

四名遇害學生分別是21歲的莫根(Madison Mogen)、21歲的岡薩維斯(Kaylee GonCalves)、20歲的夏平(Ethan Chapin)和同齡女友柯諾朵(Xana Kernodle)。法醫推測，兇手趁四人熟睡時襲擊。

本案調查一度陷入膠著，直到執法人員發現案發前後現場曾出現一輛白色現代(Hyundai)Elantra轎車後，呼籲大眾協尋，案情開始有眉目。

弗萊宣布嫌犯被捕時情緒激動，直呼受害者名字。他表示，「我們仍在尋找凶器，但我肯定我們找到車子了。」弗萊指出，調查人員仍在設法「將所有碎片拼湊在一起」，以確定犯案動機。

華盛頓州立大學犯罪學和刑事司法系研究生羅伯茨(Ben Roberts)形容科伯格外向有自信，但似乎和其他人格格不入。羅伯茨表示，「我只能說，他是個很怪的人。」

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