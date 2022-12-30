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「淫魔」剝削女性案 摩根大通被控提供銀行服務 未舉報可疑資金

記者顏伶如／綜合報導
美屬維京群島檢察長指控摩根大通協助「淫魔」富豪艾普斯坦(下圖)在生前剝削成年婦女與少女。(路透)
美屬維京群島檢察長指控摩根大通協助「淫魔」富豪艾普斯坦(下圖)在生前剝削成年婦女與少女。(路透)

根據曼哈頓聯邦法院紀錄，美屬維京群島檢察長指控摩根大通(JPMorgan Chase)協助「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)在生前剝削成年婦女與少女。美屬維京群島檢察長向法院指出，艾普斯坦遭到性犯罪起訴且被定罪後，摩根大通仍為艾普斯坦提供銀行服務，未向主管機關通報艾普斯坦的可疑資金往來。

美屬維京群島檢察長在27日提出的訴訟中指出，摩根大通應該知道艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James Island)別墅的非法活動，摩根大通應該根據防止洗錢法規將艾普斯坦涉嫌的不法行為通報給主管機關。訴狀中寫道：「摩根大通知情卻故意忽略，以非法手段提供、操作仲介賣淫者與受害者收受款項，在艾普斯坦人口走私王國裡，摩根大通的服務對其運作與行動保密是不可或缺的。」

摩根大通發言人婉拒對媒體發表評論。

在獄中自盡的「淫魔」富豪艾普斯坦(左)生前與摩根大通維持客戶關係，導致美屬維京群...
在獄中自盡的「淫魔」富豪艾普斯坦(左)生前與摩根大通維持客戶關係，導致美屬維京群島檢察長對摩根大通興訟。(美聯社)

艾普斯坦生前與許多富豪、政治人物、名人關係密切，即使在性醜聞爆發之後仍有聯繫。2008年，艾普斯坦對於兩項涉及仲介一名少女賣淫的罪名認罪，2016年傳出企圖阻撓性醜聞的進一步調查。2019年8月，面臨多項性剝削罪名起訴的艾普斯坦，在看守所中自殺身亡。

在長達15年的時間內，艾普斯坦一直是摩根大通頂級金融客戶。艾普斯坦在2008年遭定罪後，摩根大通依然與其保持客戶關係，但有銀行職員對與艾普斯坦繼續打交道是否合法、可能危害企業形象提出警告。摩根大通直到2013年才終止艾普斯坦的客戶身分。

法院公布的塗黑版紀錄中顯示，艾普斯坦2008年被定罪後，摩根大通並未斷絕往來，當更多性醜聞的消息曝光之後，摩根大通也沒有檢視艾普斯坦的帳戶動態，等於協助了艾普斯坦完成性犯罪計謀。

美屬維京群島檢察長喬治2020年針對艾普斯坦遺產提出民事詐騙訴訟，指控艾普斯坦生前以各種複雜運作將成年婦女及少女帶到小聖詹姆斯島，施予性虐待之後再付給封口費。

艾普斯坦 曼哈頓 詐騙

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