大學招生醜聞主嫌 寫信給法官求輕判 自稱童年創傷才道德感破碎

大學賄賂入學醜聞案的關鍵人物、現年62歲的前升學顧問辛格，自稱目前生活潦倒，住在露營車園地，求職千次仍找不到工作。(路透)

波士頓 聯邦法院將於1月4日針對全國大學招生 賄賂醜聞案宣判；本案焦點人物辛格(William "Rick" Singer)近日致函法官，表示他所做的一切都是出自於「為取勝而不計一切代價」的心態，肇因於童年受到壓抑的創傷。

62歲的辛格是大學升學 顧問，他涉嫌以賄賂、編造體育成績和入學考試作弊等方式，幫助學業表現不佳的富家子弟被名校錄取。2019年3月辛格承認敲詐勒索和預謀洗錢等罪名，同案涉嫌的還包括學生家長和校隊教練等50餘人。

法庭文件顯示，聯邦檢察官對辛格求刑六年，為招生醜聞案迄今最長的刑期；之前的最長刑期是喬治城大學網球教練恩斯特(Gordon Ernst)，他受賄300多萬元被判兩年半刑期。辯護律師要求判處辛格居家監禁一年，或至多六個月徒刑。

辛格信中表示出悔意：「我一生的大部分時間都在不計代價地爭強好勝，我的道德指標破碎，隨著時間推移，越覺得選擇對錯不是最佳或更重要的事。」他表示醜聞敗露為他提供了思考和救贖的機會，又說自己目前住在老年人的露營車園地，求職1000多次仍找不到工作。

辯護律師以辛格願意擔責、配合檢方調查和一生幫助兒童為由，建議法官判刑一年居家監禁、三年緩刑和750個小時社區服務；如果法官認為必須入獄服刑，辯護律師建議服刑六個月。

辯護律師說：「辛格找不到工作，自尊心受損。他試圖透過擔任社區義工重新做人，他有充沛的精力和主意能為年輕人和弱勢群體做規劃。判決後如果允許他繼續從事社區服務，他將是社會的資產。」

檢方指出，辛格收受逾2500萬元，其中700多萬元用於行賄，另外1500多萬元供自己享樂。檢方指辛格是大學招生醜聞的關鍵人物，應判處六年刑期。

除判刑六年，檢方還要求外加三年緩刑、賠償國稅局近1100萬元和沒收財產870萬元。