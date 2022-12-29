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水牛城積雪4呎已37人罹難 國民兵挨家挨戶找生還者

編譯徐薏茹／綜合28日電
國民兵在水牛城地區挨家挨戶地巡視，避免有居民罹難卻未被發現。(美聯社)
國民兵在水牛城地區挨家挨戶地巡視，避免有居民罹難卻未被發現。(美聯社)

一世代人一遇的超級暴風雪在全國各地帶來災情，紐約州水牛城(Buffalo)受創尤其嚴重，伊利郡行政首長波隆卡茲(Mark Poloncarz)28日在推特發文表示，水牛城的死亡人數已上升至37人；州府28日也動用國民兵，前往災區挨家挨戶巡視，希望沒有罹難者被留在室內無人發現。

波隆卡茲指出，目前已知的罹難者中17人在戶外喪命，九人因家裡無暖氣死亡，四人在鏟雪時因心臟問題死亡，四人於車內死亡，三人因緊急救援延誤去世。

水牛城積雪超過四呎，多到必須用鏟雪卡車鏟起，放到自動傾卸卡車載到別處清理。

賈西亞表示去年就已規畫好，困在車上的人獲得救援，但零能見度及大雪使緊急救難人員難以行動。

截至28日，水牛城部分公車路線已恢復通車，鐵路服務有望恢復，水牛城尼加拉國際機場五天來首度開放。

但駕駛禁令仍有效，將視道路情況決定是否解除，波隆卡茲表示有些居民無視禁令，已派出100名憲警指揮交通，確保人民的用路安全。

此外，國民兵也在28日出動，前往停電區挨家挨戶巡視，波隆卡茲表示：「我們擔心可能已經死亡、獨居，或情況不佳的人。」

發言人杜爾(Eric Durr)透露，28日共派出25隊國民兵，部隊先前已執行部分健康檢查，這次任務還帶有特別問卷，詢問居民是否有食物、水、電力，或者是否有任何特殊健康或藥物問題，並提供有需求的民眾食物與水。

水牛城警察局長格拉馬利亞(Joseph Gramaglia)表示警員也在搜索受害者，偶爾必須出動警員私人的雪地機車、貨車與其他設備。

根據國家氣象局紀錄，水牛城本季迎來降雪最多的冬季開端，10月至聖誕節共測得92.7吋的降雪量，由於26日又累積另外7.3吋降雪量，水牛城本季的降雪量已達到100吋，降雪累積速度超越自1880年代紀錄之後的任何一年。

根據國家氣象局的數據，本次水牛城死亡人數超越1977年的紀錄，當年的暴風雪奪走29條人命。

降雪 國民兵 暴風雪

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