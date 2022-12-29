灣區2亞青拍TikTok遭歧視言論攻擊 丹佛40歲男被捕

加州舊金山灣區兩名亞裔 青年在漢堡快餐店拍攝TikTok食品評論視頻時，遭人用種族主義 及歧視同性戀的言語攻擊，警方已拘捕一名科羅拉多州男子，涉嫌仇恨犯罪。

根據網上流傳的片段，事發於12月24日位於灣區聖拉蒙市(San Ramon)一家 In-N-Out Burger 快餐店內，鏡頭對著兩名亞裔青年，他們在品嘗及評論店內餐點「The Flying Dutchman」的薯條。之後聽到鏡頭外一男性聲音，問他們是否在拍攝，接著發出歧視同性戀的言論。

隨後，聽到該男聲詢問其中一位用餐者是日本人還是南韓人？ 用餐者回答說是南韓人，這名男子之後就北韓領袖金正恩發表評論。這時，另一位用餐者叫第一位用餐者停止與該男子對話，但該男子威脅要朝兩人的臉吐口水，同時繼續發表種族主義和冒犯性言論。

這個視頻後來在TikTok發布，吸引了近400萬次點擊率，同時也引起了聖拉蒙警察 局長卡爾森(Denton Carlson)的注意，他在社交媒體上發布消息尋求受害者和嫌疑人的身分。

警方其後收到線報聯繫了受害者並展開調查，最終於12月26日逮捕了來自科州丹佛的40歲男子克拉 (Jordan Douglas Krah)，他過去已因兩項仇恨犯罪而入獄。

克拉目前獲准保釋，但警方已與康特拉科斯塔郡(Contra Costa County)地方檢察部門聯絡，要求向他提出檢控，檢察官辦公室暫未回應媒體的查詢。

聖拉蒙警察局在一份新聞稿中說，「受害人在用餐期間，一名男性嫌疑人無緣無故接近他們，並發出恐同和種族主義咆哮，導致受害者擔心自己的安全。」

在新冠疫情大流行期間，針對亞裔的仇恨事件大幅飆升，網上針對 LGBTQ 群體的仇恨言論也持續增加。