科羅拉多州法規縱容污染？聯邦查是否歧視當地少數族裔

科羅拉多州環團人士指出，Suncor煉油廠經常故障，排汙量不斷飆高，超過聯邦法規標準，但科州政府卻照常核發營業執照給廠商。(Suncor網站)

科羅拉多州 的法規被指有縱容汙染之嫌，聯邦環保署(EPA)已發動調查。遭人指控的廠商是否在州政府護航下，違反了族群平等法規，涉嫌歧視 當地少數族裔。

三年前，丹佛北區居民莫利娜(Lucy Molina)的女兒在當地唯一煉油廠附近上小學；她走出屋外，發覺自己的日產Altima汽車外表蒙上厚厚一層灰，便用手指抹掉。接著，她接到通報，說女兒學校關閉。

她大為緊張，以為有凶殺案，結果是Suncor石油 公司的煉油廠故障，冒出黏土般的粉末，嚴重汙染空氣。已在當地住了30年的莫利娜說，如果知道汙染那麼嚴重，她早就搬家了，如今小孩都快成年，她決定加入環保陣營，籲請政府改善。

環團人士說，Suncor煉油廠經常故障，排污量不斷飆高，即使超過聯邦法規標準，科州政府卻鮮少拒發營業執照給廠商。

EPA調查人員28日表示，他們正在調查Suncor等大型廠商排放汙染物，是否對少數族裔構成｢歧視｣。他們3月根據1964年頒布的「民權法」第六條啟動調查。依法，環保署應和州政府協商增進族群平等的辦法。

科州官員說，歡迎環保署檢討，也歡迎地方人士與社團參與，州政府也會檢討營業准駁政策，專注「環境正義」問題。

科州公共衛生及環保局(Colorado Department of Public Health and Environment)局長歐斯(Trisha Oeth)說，｢每位科羅拉多州民的健康福祉，不論居住區的郵遞區號為何，都是我們施政的優先目標，當然，我們要改進的地方還很多。」

環保署發現，科州政府要改進的地方確實很多，拿它處理Suncor煉油廠的案例來說，90年來，Suncor一直是全州排放溫室氣體的冠軍。3月，聯邦環保官員終於對州政府核發空污排放許可的立場，表示反對。

Suncor的排放許可早就過期，是否續發，科州政府卻「審核」了10年，還沒結案。環保署認為此事涉及環境正義，科州政府也沒給民間團體足夠表達意見的機會。

今年7月，科州針對一批礦業、石油和天然氣挖掘業和其他小型汙染業者核發排放許可，但業者所獲的排放授權，可能超過聯邦限定的數量。州政府說，它會改善核發政策，但對已發出的許可，不打算重新檢討。