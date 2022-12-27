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不相信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

記者顏伶如／即時報導
冰雪暴將水牛城變成急凍城市，居民根本寸步難行。（路透）
冰雪暴將水牛城變成急凍城市，居民根本寸步難行。（路透）

紐約州水牛城(Buffalo)地區長年多雪，居民們對大雪習以為常，但聖誕周末的這波降雪不僅癱瘓了該地區，還奪走至少31條人命；專家分析，除了冬季風暴規模創下歷史紀錄以外，風雪來臨時間點也非常不利，居民大意更是主要原因之一。

華盛頓郵報報導，水牛城「美國醫療救援」(American Medical Response)緊急救護技術員(Emergency Medical Technician，EMT)費莉西亞‧威廉斯(Felicia Williams)困在遭大雪覆蓋的救護車裡長達14小時，沒有食物也沒水喝，無助地聽著指揮中心派遣員接聽民眾的求救電話。有民眾在天寒地凍之間快要撐不下去，也有帶著嬰兒的母親車子卡在路邊，還有民眾氧氣瓶快要用完。

威廉斯乘座的救護車被前方四輛車擋住，所有車輛困於大雪當中，動彈不得。26歲的她開始想到自己可能性命不保，對於水牛城未能對這場1977年以來威力最強大的暴風雪提早因應且禁止民眾開車出門，感到越來越憤怒。

水牛城所在地紐約州伊利郡(Erie County)23日上午9時前發布禁止出門令，對於需要開車上班的駕駛人來說，準備時間只有41分鐘。

根據統計，水牛城暴風雪在伊利郡至少造成31人死亡。 水牛城市府發言人狄喬治(Mike DeGeorge )表示，死亡案例當中超過半數發生於室外，某些案例是民眾被困在車內而被凍死。

民意代表、社區組織領袖與災難應變專家紛紛指出，水牛城這次暴風雪出現可觀死亡人數的原因包括：冬季風暴規模創下歷史紀錄，風雪來臨時間點非常不利，假期前緊急應變人力與資源不足，對於大風大雪習以為常的民眾並不相信應該別出門上班等。

暴風雪來臨時間碰到周五，剛好是某些中低收入勞工的發薪日，也是聖誕節前最後的上班日，許多民眾忙著採買禮物、食物以及過節用品。

雖然郡政府官員呼籲民眾最好留在家裡，也懇求商店暫停營業，但官員的勸說只是建議，沒有強制效力。22日當天，某些水牛城民眾呼籲市府主管應該發布禁止出門令，有些市民在臉書、推特對伊利郡行政首長波隆卡茲(Mark Poloncarz)發文回應表示，暴風雪遇上聖誕節前採購潮的情況下，還是被迫一定要上班。

伊利郡警長賈西亞(John Garcia )27日說，先前聽到氣象預報說會有一個世代以來罕見的暴風雪，還聽到「炸彈氣旋」(bomb cyclone)用詞時，心裡想著「這些我們都很習慣」，沒想到評估錯誤。他說：「這是我從來沒見過的狀況。」

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