華盛頓州又一變電所遭破壞 一日連發四起

華盛頓州有四座變電所於25日遭攻擊破壞，多達1萬4000戶家庭和商店因此一度停電。圖為技術人員正在搶修變電設備。(美聯社)

華盛頓州 四座變電所25日遭攻擊破壞，一度多達1萬4000戶家庭和商店因此停電，警方至26日尚未找到破壞者。

皮爾斯郡(Pierce County)警察 局說，25日一早，兩座塔科瑪公用事業處(Tacoma Public Utilities)變電所和一個普吉特灣能源公司(Puget Sound Energy)配電設施遭到攻擊。警方說，「目前不知動機，也不清楚是否是為針對電力系統的協調攻擊。」

警局估計，這三處變電所遭破壞時，有多達1萬4000住戶和商家受到影響。當天晚上7時21分，普吉特灣能源公司位於南皮爾斯郡的一座變電所也遭到破壞。

警局表示，「嫌犯破壞變電所四周的圍籬，進去破壞設備，導致起火。目前尚未逮捕任何嫌犯。」

第四起破壞事件發生後，警方立即加強安全警戒，「執法人員將監視此一地區的變電所。」

警局長辦公室說，多數停電家戶和商店的電力供應已恢復。

塔科瑪公用事業處稍早指出，葛蘭姆(Graham)和麋鹿平原(Elk Plain)兩鎮7000多用戶一度沒電可用，修復人員正持續努力恢復供電。

監看全國停電狀況的PowerOutage.us網站25日晚表示，塔科瑪變變電所用戶住所多數已恢復供電，全州還在停電的用戶剩下不到5000戶。

塔科瑪公用事業處說，有兩處變電所的設備遭人「刻意」破壞，並指出，本月稍早該處曾接獲聯邦執法單位警告，可能會有人對電力設施發動攻擊，最好加強安全措施。

警局說，清晨2時38分，接獲第一起報案，說一人或多人闖入變電所，破壞其中設備。

11月中，波特 蘭電力公司、波諾威爾電力局、考利茲郡公共事業區和普傑特能源公司在華盛頓和俄勒岡兩州，共有六座變電所分別遭到攻擊，有的變電所設備遭破壞。

今年2月，有三人涉嫌陰謀破壞電網、企圖散播社會不安、製造經濟不穩、引發種族戰爭。這三人遭檢方起訴後已經認罪。