私生女認爹 牛仔老闆被法官下令須做親子鑑定

美式足球達拉斯牛仔隊老闆瓊斯和妻子吉娜(右)本月初一起現身球場。(美聯社)

美式足球 「達拉斯牛仔隊」(Dallas Cowboys)老闆瓊斯(Jerry Jones)被一名26歲女性告上法院，提起親子 關係訴訟。德州法官22日下令瓊斯必須接受親子基因鑑定。針對這項命令，瓊斯的律師尚未回應，但根據法院文件顯示，瓊斯打算對裁決提出上訴。

今年3月，現年26歲的女子亞莉珊卓拉·戴維斯(Alexandra Davis)在達拉斯郡(Dallas County)向法院控告瓊斯，要求法官取消母親辛西亞·戴維斯(Cynthia Davis)在她出生兩年後與瓊斯達成的法律協議。

據了解，1998年成立的和解協議聲稱，只要戴維斯母女不要公開亞莉珊卓拉的親生父親，瓊斯就會給予經濟上的援助，但已經遭到這位已婚億萬富翁的否認。

亞莉珊卓拉隨後在4月放棄此案，轉而尋求親生父親是瓊斯的證據，並於當月向法院提出親子關係鑑定訴訟。

根據助理法官阿本德羅斯(T. Jones Abendroth)22日的判決，她在「經過審慎考慮」後，決定批准亞莉珊卓拉的提議，命令瓊斯接受親子基因鑑定。

80歲的瓊斯是美式足球達拉斯牛仔隊的總裁兼總經理，身價不菲，他和妻子吉娜(Gene)於1963年結婚，婚後育有三個孩子，目前都在牛仔隊任職。

根據亞莉珊卓拉原本的訴訟聲稱，瓊斯當年追求同為已婚的母親戴維斯，當時她在阿肯色州 (Arkansas)小岩城( Little Rock)為美國航空公司(American Airlines)工作，兩人相識。

據稱，當年的和解協議要求瓊斯向亞莉珊卓拉母親支付37萬5000元，而且讓亞莉珊卓拉在年滿21歲前，可以從信託帳戶「每月、每年、特別時節，領取一定資金」，並承諾在她年滿24、26以及28歲時，可以一次性分別獲取一筆資金。