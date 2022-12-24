原民換心童離世 短短21個月生命 移植故事激起族人器捐率

北達科他州偏遠地區龜山部落的原住民男童格雷森·派利西恩，五個月大時接受心臟移植，儘管在不到兩歲時因肺炎病逝，卻激起族人應允捐贈器官的熱潮。(美聯社)

長期以來，美洲原住民 的器官捐贈率遠低於其他族群。對部分部落來說，文化信仰是其中一大因素；地處偏遠、空間距離和網路觸及率不一，也形成阻礙。但在北達科他州 ，一名原住民小男孩的心臟移植故事，卻對他的部落器官捐贈率，產生了深遠的正面影響。

11月，北達科他州偏遠地區的奇佩瓦印第安龜山部落(Turtle Mountain Band of Chippewa Indians)，舉行了一項儀式，宣告部落身分證上已添加器官捐贈欄，並鼓勵族人勾選器官捐贈。據統計，該部落所在的羅萊特郡(Rollette County)約有40%居民已登記成為器官捐贈者，而北達科他州民器官捐贈者比例為65%。這一切，或許可以歸功於格雷森·派利西恩(Greyson Parisien)這位男童。

格雷森五個月大時接受心臟移植，讓他得以在一年後離開醫院，回到位於北達科他州貝爾科特(Belcourt)的龜山保留地生活。部落社區透過聚會活動和社群媒體，持續獲知格雷森的換心故事。

但2019年9月，一場肺炎突然結束了格雷森僅21個月的生命。他去世時，社區族人理解到，這不是他新心臟的錯。

龜山部落今年通過決議紀念格雷森，部落主席阿祖爾(Jamie Azure)11月在一場鼓勵族人捐贈器官捐的活動中表示，「今天是個不朽的日子，人們將在未來幾十年後記住這一天，尤其是原住民民族。」他站在格雷森獲得新心臟後拍下的照片旁；照片中，格雷森微笑著將雙臂伸向天空。

龜山部落認為，他們可能是574個聯邦認可的美洲原住民部落中，率先在部落身分證上加入器官捐贈留下勾選欄位的部落。

LifeSource是全美近60家移植器官資源組織網之一，該組織策略長拉森(Susan Mau Larson)希望其他部落也能起而效法；目前已有些人正與部落社區合作，提高人們對器官捐贈和移植的認識。

格雷森的祖母瓊安·阿祖爾(Joan Azure)表示，「我想，必須有更多的器官捐贈者。一般人不會想到器官捐贈這件事；但當你親身經歷這一切時，儘管你不想要有人死去，但你一定希望你的孩子可以活下來。」

美洲原住民占全美人口近3%，在全國等待器官移植的10萬人中，原住民不到1%。但在部分州，美洲原住民等待移植人數較多，以新墨西哥州 為例，等待名單中有五分之一是美洲原住民。在南達科他州、北達科他州和明尼蘇達州，近5%等待器官捐贈的患者是美洲原住民。