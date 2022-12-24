我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

返台或遊美 華人年底出門去 有人趁分時度假搶便宜

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

原民換心童離世 短短21個月生命 移植故事激起族人器捐率

記者胡玉立／綜合報導
北達科他州偏遠地區龜山部落的原住民男童格雷森·派利西恩，五個月大時接受心臟移植，儘管在不到兩歲時因肺炎病逝，卻激起族人應允捐贈器官的熱潮。(美聯社)
北達科他州偏遠地區龜山部落的原住民男童格雷森·派利西恩，五個月大時接受心臟移植，儘管在不到兩歲時因肺炎病逝，卻激起族人應允捐贈器官的熱潮。(美聯社)

長期以來，美洲原住民的器官捐贈率遠低於其他族群。對部分部落來說，文化信仰是其中一大因素；地處偏遠、空間距離和網路觸及率不一，也形成阻礙。但在北達科他州，一名原住民小男孩的心臟移植故事，卻對他的部落器官捐贈率，產生了深遠的正面影響。

11月，北達科他州偏遠地區的奇佩瓦印第安龜山部落(Turtle Mountain Band of Chippewa Indians)，舉行了一項儀式，宣告部落身分證上已添加器官捐贈欄，並鼓勵族人勾選器官捐贈。據統計，該部落所在的羅萊特郡(Rollette County)約有40%居民已登記成為器官捐贈者，而北達科他州民器官捐贈者比例為65%。這一切，或許可以歸功於格雷森·派利西恩(Greyson Parisien)這位男童。

格雷森五個月大時接受心臟移植，讓他得以在一年後離開醫院，回到位於北達科他州貝爾科特(Belcourt)的龜山保留地生活。部落社區透過聚會活動和社群媒體，持續獲知格雷森的換心故事。

但2019年9月，一場肺炎突然結束了格雷森僅21個月的生命。他去世時，社區族人理解到，這不是他新心臟的錯。

龜山部落今年通過決議紀念格雷森，部落主席阿祖爾(Jamie Azure)11月在一場鼓勵族人捐贈器官捐的活動中表示，「今天是個不朽的日子，人們將在未來幾十年後記住這一天，尤其是原住民民族。」他站在格雷森獲得新心臟後拍下的照片旁；照片中，格雷森微笑著將雙臂伸向天空。

龜山部落認為，他們可能是574個聯邦認可的美洲原住民部落中，率先在部落身分證上加入器官捐贈留下勾選欄位的部落。

LifeSource是全美近60家移植器官資源組織網之一，該組織策略長拉森(Susan Mau Larson)希望其他部落也能起而效法；目前已有些人正與部落社區合作，提高人們對器官捐贈和移植的認識。

格雷森的祖母瓊安·阿祖爾(Joan Azure)表示，「我想，必須有更多的器官捐贈者。一般人不會想到器官捐贈這件事；但當你親身經歷這一切時，儘管你不想要有人死去，但你一定希望你的孩子可以活下來。」

美洲原住民占全美人口近3%，在全國等待器官移植的10萬人中，原住民不到1%。但在部分州，美洲原住民等待移植人數較多，以新墨西哥州為例，等待名單中有五分之一是美洲原住民。在南達科他州、北達科他州和明尼蘇達州，近5%等待器官捐贈的患者是美洲原住民。

原住民 北達科他州 新墨西哥州

上一則

公司派對交換禮物獲彩票 肯州女喜中17.5萬獎金

下一則

繼編造身世後 準共和黨籍眾議員桑托斯 助理冒充麥卡錫幕僚長募款

延伸閱讀

太興奮？印度男看「阿凡達2」心臟病發命喪影院 醫曝關鍵

太興奮？印度男看「阿凡達2」心臟病發命喪影院 醫曝關鍵
心肌炎誤以為感冒 醫：有4症狀速就醫

心肌炎誤以為感冒 醫：有4症狀速就醫
產婦急性心衰竭險喪命 植入經皮式心室輔助器救命

產婦急性心衰竭險喪命 植入經皮式心室輔助器救命
當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

當心酒害／喝酒暖身是捨本逐末 心臟名醫籲四種人勿喝

熱門新聞

加州佛恩戴爾聯外橋梁因強震出現裂縫。(美聯社)

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

2022-12-20 11:33
2022年卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，科技富豪馬斯克(中)，前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)同在貴賓席看球。(Getty Images)

一張圖勝千言萬語…他倆並肩看世足賽 價值20億？

2022-12-19 09:59
聖誕假期北美急凍，美加數千班機無法起飛，旅客只能睡在機場。（路透）

這場雪不是扮家家…這州驚現華氏零下104度

2022-12-22 21:49
根據原本規定，Venmo等數位支付平台的使用者，收到金額超過2萬元的匯款，或者轉帳交易超過200次時，才會收到平台寄發的1099-K報稅收入表格。新規上路後，一整年當中只要收到600元以上金額，便會收到1099-K表格。Photo by Tech Daily on Unsplash

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

2022-12-23 14:41
今年流感已造成15萬人住院、9300人死亡，聯邦政府21日宣布，將釋出戰略儲備處方藥克流感(Tamiflu)，協助地方政府維護國人健康。(羅氏藥廠官網)

本季流感已9300死 退燒藥被掃光...連鎖藥房限購

2022-12-22 09:12
在即將到來的週末，美國中西部的部分地區氣溫將驟降到華氏-50.80度、甚至華氏-70.60度，這代表2022年聖誕可能會是40年來最為嚴寒的一個聖誕節。（美聯社）

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

2022-12-23 19:40

超人氣

更多 >
通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」

通膨創新高…報稅季5大調整 可幫你「省錢」
600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦

600元數位支付轉帳須申報 嚇壞民眾…國稅局變卦
郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難

法媒：中國疫情開放策略錯誤 恐面臨人道災難