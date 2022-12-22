FTX創辦人2.5億交保候審 父母拿加州房產擔保

FTX創辦人班克曼-佛萊德被引渡回美國後，22日被法官裁定以2億5000萬元債券保釋，寫審前保釋金額紀錄。(路透)

加密貨幣交易平台FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)21日從巴哈馬被引渡回美國，隔日在紐約聯邦地區法院過堂，法官裁定以2億5000萬元債券保釋，堪稱有史以來聯邦法院在審理前所裁定的最鉅額保釋金。

22日，班克曼-佛萊德和父母一起走出曼哈頓 聯邦法院，之前他們已經同意檢方提出的嚴格保釋條件，包括鉅額保釋金，以及同意被拘禁在加州 巴洛阿圖(Palo Alto)的父母家中等待審判。

在保釋協議下，如果班克曼－佛萊德棄保潛逃，政府可沒收這家人的資產，最多達2.5億美元，包括他們在巴洛阿圖的家。

助理檢察官 魯斯(Nicolas Roos)表示，30歲的班克曼-佛萊德犯下了震驚全球的大規模欺詐行為，檢方接受保釋的重要原因是班克曼-佛萊德同意被引渡到美國。他涉嫌各項欺詐、洗錢和不當政治捐獻等罪名，可能面臨最高115年刑期。

地方法官哥瑞史坦(Gabriel W. Gorenstein)除了同意保釋和監禁外，還要求班克曼-佛萊德離開法院前，戴上電子監控手環，檢察官魯斯要求他23日返回加州前都要戴著。

據媒體報導，班克曼-佛萊德在保釋聽證會上，雙腳被銬上腳鐐，坐在律師中間，除了回答法官訊問外，不發一言。

班克曼-佛萊德下次出庭日期訂於明年1月3日，屆時他將到庭應訊。另外他的保釋條件還要求未經政府或法院批准，不得開設任何新的貸款額度、開展業務或進行超過1000元的金融交易。

21日晚間班克曼-弗里德被引渡回紐約之前，曼哈頓檢方宣布他的兩名親密事業夥伴也遭到指控，並於19日秘密認罪。28歲的艾里森(Carolyn Ellison)是班克曼-佛萊德的交易公司Alameda Research前執行長。還有29歲的華裔蓋瑞·王(Gary Wang)則是FTX的共同創辦人，他們皆坦承犯下電匯欺詐、證券欺詐和商品欺詐等罪名。

檢察官威廉斯(Damian Williams)表示，兩人皆已同意配合並協助檢調人員辦案。