行賄助2子讀哈佛案 華商趙捷判、擊劍教練都獲判無罪

前哈佛大學擊劍教練布蘭德被控收受華裔家長趙捷賄款150萬元，協助趙捷的兩個兒子入讀哈佛，被判無罪。圖為他2020年11月走出波士頓聯邦法院。(美聯社)

哈佛大學前擊劍教練布蘭德(Peter Brand)21日獲判無罪，他被指控接受馬里蘭州華裔富商、iTalkBB總裁兼執行長趙捷(Jie "Jack" Zhao)賄賂150萬元，讓趙捷的兩個兒子被錄取到哈佛大學。

波士頓 聯邦法院經過三年多的調查，陪審團認為布蘭德與趙捷的密謀、賄賂罪不成立，兩人均獲判無罪。

此案始於檢方對兩人的賄賂關係指證歷歷，但趙捷和布蘭德的律師則強調兩人只是「好友借貸」，並指趙捷兩名兒子都很優秀，不必行賄就能入哈佛校隊。

波士頓聯邦法院這宗案件緊接著大學招生 賄賂醜聞之後調查，當年的醜聞牽扯數十名教練、富商、電視女演員和其他權貴父母因行賄讓子女就讀名校而遭定罪。

雖然相關指控罪名相似，但布蘭德的案件與檢調代號「校隊藍調行動」(Operation Varsity Blues)的數十宗調查案並不相同，該行動揭露知名大學招生賄賂醜聞。

「校隊藍調行動」諸多訟案中，許多家長被起訴，但檢察官 並未指控趙捷兩個兒子的運動成績造假或灌水。

檢察官表示，這兩人大可靠實力進入哈佛，但趙捷不願冒險。

辯方律師並未否認趙捷支付超額款項買布蘭德的房產或透過其他財務方式協助他，但強調這與趙捷之子就讀哈佛無關。

趙捷2016年以近100萬元高價，買下布蘭德在麻州尼達姆(Needham)市值約55萬元的三房住宅；「波士頓環球報」2019年報導後，麻州聯邦檢察官即對全案展開調查。

趙捷從未住進此屋，17個月後倒賠30萬元將房子售出。布蘭德後來買下一棟市價130萬元的公寓，趙捷還替他出了15萬元裝修；另外布蘭德兒子的大學學費和布蘭德的新車，也都是由趙捷埋單。

辯方律師表示，趙捷買房是投資，並在財務上協助有需要的好朋友，且布蘭德在母親過世繼承遺產後，償還利息給趙捷；哈佛已在2019年，開除布蘭德。

辯方律師表示，趙捷的兒子是很傑出的學生和運動員，高中擊劍表現排名全國前20，不需要任何協助就能進入哈佛就讀。

趙捷的律師溫瑞布(William Weinreb)透過電郵表示，「我們感謝陪審的服務。」布蘭德的律師布魯克斯(Douglas Brooks)也以電郵指出，「今日裁定布蘭德100%清白」。

檢察官蕾切爾·羅林斯(Rachael Rollins)「壓根不同意」審判結果，但尊重陪審團的裁決。