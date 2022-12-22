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FTX前執行長佛瑞德 22日自巴哈馬引渡回美

編譯俞仲慈／綜合21日電
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德21日同意從巴哈馬被引渡，預計22日飛往美國。(美聯社)
加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛瑞德21日同意從巴哈馬被引渡，預計22日飛往美國。(美聯社)

巴哈馬法院官員表示，加密貨幣平台FTX聯合創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)被捕後，轉變態度，21日同意從巴哈馬被引渡回美國。

班克曼-佛瑞德的律師此前曾表示，強烈反對引渡。

巴哈馬矯正署(the Bahamas Department of Correctional Service)代理矯正專員克利爾 (Doan Cleare)表示，相關引渡文件已經送交法院，班克曼-弗里德預計22日飛往美國。

班克曼-佛瑞德本月12日在巴哈馬群島被捕，第二天，美國聯邦政府以涉嫌欺詐、洗錢和不當政治捐獻等罪名將他起訴。

檢察官表示，班克曼-佛瑞德被指控分別向民主、共和兩黨候選人和競選委員會提供「數千萬元的非法政治獻金」。而且司法部指控被告涉嫌欺詐客戶的行為始於2019年。

據了解，班克曼-佛瑞德回到美國後，可以申請保釋。

上周一名巴哈馬法官拒絕他的保釋請求。如果他被定罪，可能會在監獄中度過餘生。

現年30歲、畢業於麻省理工學院的班克曼-佛瑞德曾被譽為加密貨幣天才。 在加密貨幣熱潮中，將FTX打造成全球最大交易中心之一，預估市值高達320億元，是加密貨幣行業的代表。

不料因為客戶撤資，公司在11月11日宣布破產，次日班克曼-佛瑞德辭去執行長一職，剩餘的資產則被轉移到Alameda帳戶以彌補公司損失。

商品期貨交易委員會(the Commodity Futures Trading Commission)執法部代理主任洛伊(Gretchen Lowe)預估，FTX客戶損失超過80億元。

班克曼-佛瑞德案是美國史上最大的金融詐欺案之一，但是班克曼-佛瑞德落網後，只承認FTX管理失誤，不認為自己須負刑事責任。法律專家認為，無論何種形式的審判，過程可能持續一年以上。

貨幣 破產 司法部

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