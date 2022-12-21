田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

諾福克南方鐵路公司一列貨運列車20日在田納西州科利吉代爾一處平交道撞上載著混凝土桁架樑的聯結車，導致3輛鐵路機車與10節車廂出軌。(美聯社)

CBS新聞報導，美國諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）一列貨運列車20日在田納西州 科利吉代爾（Collegedale, TN）一處平交道撞上載著混凝土桁架樑（concrete truss beam）的聯結車（semitruck），導致3輛列車頭與10節車廂出軌。

科利吉代爾警局當日下午1時左右首度宣布交通中斷，並在推文寫道「發生列車出軌」。根據駕車經過的目擊者所拍攝影 像，當長長的鳴笛聲傳來時，聯結車還在平交道上緩慢向前行駛，但混凝土桁架與運輸平台隨後被開到的列車頭撞穿，接著可見大量煙塵與火光，好幾節貨運車廂陸續脫軌與互撞。

來源:聯合影音

根據事故後的現場影片，列車車廂散落在鐵軌周圍，應變人員則在監控狀況。諾福克南方鐵路公司發言人證實列車撞上了車輛，「3輛鐵路機車與10節車廂之後脫軌」，有2名列車組員送醫，並指這些車廂均未載有危險物品，公司人員與約聘脫軌專家正在處理事故現場。

科利吉代爾所在的漢密爾頓郡（Hamilton County）公共資訊官麥斯威爾（Amy Maxwell）指出，僅有「2人輕傷」，同時證實該輛聯結車載著道路工程用的約18公尺長混凝土桁架樑，並指被撞的聯結車可能因為平交道另一側的停止行進號誌，所以才沒有開過鐵路，此次交通事故同時導致「大量柴油」洩漏，第一線應變人員正在進行控制。