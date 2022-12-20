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闖勞勃狄尼洛公寓偷聖誕禮物 30歲女慣竊被捕

編譯俞仲慈／綜合19日電
勞勃狄尼洛。(美聯社)
勞勃狄尼洛。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)19日報導，一名女子因為涉嫌闖入影星勞伯·狄尼洛(Robert De Niro)紐約所住的公寓大樓行竊，而遭到逮捕，但據了解，該嫌犯並未與狄尼洛有任何接觸。

警方表示，30歲的莎妮絲·阿維萊斯(Shanice Aviles )光是12月份，就有兩次闖空門行竊被捕的紀錄，成為該轄區內排名前五名的竊賊之一。

據了解，19日清晨，第19分局員警發現這名女子在曼哈頓上東區的街道行蹤可疑，嘗試透過不同出入口進入商業大樓，最後成功潛入一棟住宅大樓內，警方尾隨跟蹤，而在一樓逮捕到這名慣竊。

警方表示，凌晨2時45分左右，該名女子正企圖偷走包括聖誕禮物和一部iPad，而警方偵辦後發現該住宅地下室門口有強行闖入跡象，目前這名女子已被警方拘留，但警方不願證實遭竊屋主的真實身分。

執法人員表示，這名女性偷竊成性，累計被逮捕的次數多達27次，而且還因為被捕時未能出庭，收到兩張拘捕令。

根據紐約州2020年實施的保釋改革法，偷竊原本是不可保釋的罪行。但由於受到警方和紐約市市長艾利克·亞當斯(Eric Adams)的壓力，針對盜竊和偷竊犯罪的累犯，調整執法規定，允許法官給予某些再次被捕嫌犯交保。

執法部門消息人士稱，「這個人實際上是集司法制度所有錯誤的典型個案。」

據紐約市警局(NYPD)統計，在2021年、偷竊重罪60天內的累犯率為24%。2017年的統計數據顯示，在改革保釋制度之前，累犯率為7%。2022年至今的統計數據顯示，該比率穩定維持在24%。

紐約市 亞當斯 紐約州

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