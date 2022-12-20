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好萊塢淫魔溫斯坦性侵官司3罪名成立 可能再關60年至終身監禁

記者顏伶如／綜合報導
被控七項性侵罪名的好萊塢知名製片溫斯坦，19日被洛杉磯陪審團裁定三項罪名成立，恐將面臨60年有期徒刑到終身監禁。(路透)
被控七項性侵罪名的好萊塢知名製片溫斯坦，19日被洛杉磯陪審團裁定三項罪名成立，恐將面臨60年有期徒刑到終身監禁。(路透)

遭到七項性侵罪名起訴的好萊塢知名製片溫斯坦(Harvey Weinstein)，19日被洛杉磯陪審團裁定三項罪名成立。檢察官指出，溫斯坦利用自己在演藝圈的勢力引誘女性與他私下碰面，進行性攻擊。溫斯坦面臨60年有期徒刑到終身監禁的下場。

溫斯坦被定罪的三項罪名包括強暴、強制口交、異物性侵。陪審團裁定一項限制行動性攻擊罪不成立，一項限制行動性攻擊罪、一項強制口交罪以及一項強暴罪則出現陪審員意見分歧而無法作出一致裁決的懸案陪審團(hung jury)。70歲的溫斯坦對於七項遭起訴罪名均辯稱無罪。

陪審團研議(deliberation)進入第三周之際，19日終於宣布裁決。根據統計，陪審團員先前10天的期間裡，總共開會長達41小時。

溫斯坦2020年在紐約也遭到類似罪名定罪，被判坐牢23年。溫斯坦辯護律師團已經提出上訴。溫斯坦在紐約被定罪之後，洛杉磯審判的發展，更加受到矚目。

洛杉磯審判中，溫斯坦被四名女性指控強暴與性攻擊，其中一名出面指控的受害女性是加州州長紐森(Gavin Newsom)的紀錄片製片人妻子珍妮佛‧西貝爾‧紐森(Jennifer Siebel Newsom)。48歲的珍妮佛‧西貝爾‧紐森指控2005年在飯店房間遭溫斯坦強暴。

洛杉磯檢方原本起訴溫斯坦罪名長達11項，但其中4項罪名由於未透露姓名的受害女性沒有出庭作證，檢方後來撤銷起訴。

陪審團上周三晚間討論結束時，累計研議時間已達37小時，當時陪審團成員對於裁決結果仍未達成共識。

洛杉磯審判中，出面指控溫斯坦的受害者包括一名模特兒、一名舞者以及一名按摩治療師。在法庭上，所有受害者都被要求具體描述多年前遭到性侵的細節，並且說明被溫斯坦性侵之後的感受。

洛杉磯郡(Los Angeles County)地區副檢察官馬丁尼茲(Marlene Martinez)在法庭結辯時說，溫斯坦在好萊塢地位有如「巨人」(titan)，卻利用權勢對女性伸出魔爪，還要求受害者不得聲張。

洛杉磯 性侵 紐森

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