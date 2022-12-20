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誹謗官司敗訴 安珀赫德將付100萬元與強尼戴普和解

編譯徐薏茹／綜合19日電
好萊塢怨偶安珀赫德(右)與前夫強尼戴普(左)間的誹謗官司，6月以女方敗訴告終，陪審團判決赫德需支付戴普共1035萬元做為損害賠償。19日赫德貼文表示已用100萬元和戴普達成和解。(美聯社)
好萊塢怨偶安珀赫德(右)與前夫強尼戴普(左)間的誹謗官司，6月以女方敗訴告終，陪審團判決赫德需支付戴普共1035萬元做為損害賠償。19日赫德貼文表示已用100萬元和戴普達成和解。(美聯社)

女星安珀赫德(Amber Heard)與前夫強尼戴普(Johnny Depp)鬧得滿城風雨的世紀官司，6月以女方敗訴告終，之後安珀赫德不服上訴，然而19日安珀赫德在Instagram發文稱，她將與戴普和解，並表示對美國的司法體系感到失望；據報導，安珀赫德將支付強尼戴普100萬元。

安珀赫德寫道：「我對美國的法律體系失去信心而做出這個決定，我的證詞未受保護，淪為娛樂圈及社群媒體的素材。」

6月陪審團判給強尼戴普1000萬元的補償性損害賠償，及500萬元的懲罰性損害賠償，因有金額上限，實際金額為1035萬元；另外在抗訴中判給安珀赫德200萬。

強尼戴普的律師在聲明中表示和解包含支付100萬元給強尼戴普，「陪審團的一致決定及有利於戴普先生的判決結果仍完全不變，戴普將捐出這100萬元給慈善機構。」

安珀赫德的Instagram貼文指出，透過和解她終於可以讓自己從「我能同意」的情況中「解放」，她還表示「這不是讓步」，並批評美國司法體系，稱在法庭上「聲望及力量比原因及正當法律程序更重要。」

安珀赫德還拿美國與英國的司法體系比較，「當我站在英國法官面前，我由強健、中立且公正的體系證明清白，在這個體系我受到保護，不必在全世界媒體面前公開我作證最糟糕的時刻，而那裡的法院判定我是家暴及性暴力的受害者。」

這對世紀怨偶於2015年2月結婚，2016年5月安珀赫德訴請離婚，據報導兩人在2017年協議離婚時，約定不公開討論他們的關係。

儘管在誹謗官司中敗訴且備受譏諷，安珀赫德的貼文仍稱「我捍衛我的真相，並且在此過程中，我所知的生活被摧毀了。在社群媒體上的詆毀是女性出面指控時再次受害的放大版本。」

社群媒體 英國 家暴

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