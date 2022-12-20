「驕傲男孩」攻擊國會案 遴選陪審團

極右派組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐。(美聯社)

哥倫比亞特區的聯邦地區法院19日開始遴選陪審員，以審理極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)五名領袖被控2021年1月6日攻擊國會的煽動預謀罪，審判預計至少持續六周，被控煽動預謀的罪名如果成立，將面臨最高20年刑期。

辯護律師以國會眾院 調查委員會本周公布的「驕傲男孩」成員證據，經媒體報導後可能給陪審員留下印象為由，請求法官將陪審團的遴選推遲到新年後；但法官表示遴選照舊，會要求陪審員避免接觸媒體報導。

眾院調查委員會19日舉行最後一次會議，包括採訪紀錄和立法建議在內的最終報告將在審議後公布，其中一部分內容於19日先行公布，委員會表示將對川普 及其盟友提出刑事指控。

辯護律師說，不希望在充滿困惑和情緒激動的環境中遴選陪審團。法官表示，要面對陪審團的不是前總統川普。

來自佛羅里達州的「驕傲男孩」前全國主席塔里歐(Enrique Tarrio)可能是國會暴動案中最受關注的人物，另外四人分別是「驕傲男孩」的華盛頓州、佛州奧蒙德海灘鎮、費城和紐約州羅徹斯特市分會的主席，他們均被控煽動預謀等數罪。數周前，「守誓者」組織的兩個頭目也被控煽動預謀，顯示司法部對國會暴動的追訴取得重大進展。

國會暴動當天塔里歐不在華盛頓，他兩天前因毀壞一座非裔教堂「黑人的命也是命」標語而被捕。但檢方認為他是預謀阻止總統交接的領袖，他在社群媒體上號召「革命」，在群組裡討論如何攻擊國會，他寫道「到了讓國會大門堆起屍體的時候」。

另外四個「驕傲男孩」成員是首批衝破警察 封鎖線的暴徒，其中一人搶過警察的盾牌後打碎玻璃，以便其他人衝進國會大廈。