FTX前執行長佛瑞德改變態度 願自巴哈馬引渡回美受審

加密貨幣平台FTX的前執行長班克曼-佛瑞德轉變態度，願意被遣返美國受審。圖為他上周在巴哈馬被捕的資料照片。(路透)

知情者表示，加密貨幣平台FTX的前執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)轉變態度，願意被遣返 到美國受審，預計他19日在巴哈馬出庭時將向法官表達同意遣返。

30歲的班克曼-佛瑞德13日被曼哈頓的聯邦法院指控為預謀和詐欺 FTX客戶的存款，以支付費用、債務和投資於他的加密對沖基金Alameda Research LLC。同意引渡後，他將在美國的法院接受被控電匯詐欺、洗錢與非法資助競選罪的審判。

抵達美國後，他可能被關在布碌崙的大都會拘留中心，但辯護律師說，由於這座聯邦監獄 過於擁擠，部分被告也被關在紐約市以外的監獄。

班克曼-佛瑞德來美後首次出庭時，將被要求達成認罪協議，法官將決定是否准其保釋。首次出庭須在抵美後48小時內安排，甚至可能更早。

檢方可能會以涉案金額巨大且去向不明為由而要求繼續收押，擔憂他可能逃跑。前聯邦檢察官和白領犯罪辯護律師溫斯坦(Michael Weinstein)說：「去向不明的資金使檢方有充分理由相信他有逃跑的嫌疑，如果法官同意他在審案前取保，可能會附加非常嚴苛的條件。」

班克曼-佛瑞德案是美國史上最大的金融詐欺案之一，班克曼-佛瑞德只承認FTX管理失誤，不認為他負有刑事責任。法律專家認為，無論何種形式的審判，都可能持續一年以上。

尚不明確班克曼-佛瑞德為何改變態度和同意遣返，法官拒絕了他在引渡聽證前居家等候的請求，目前被關在巴哈馬的狐狸丘監獄。美國國務院2021年的一份報告稱，狐狸丘監獄的條件惡劣，如老鼠多、囚犯擁擠和用水桶當做馬桶。

班克曼-佛瑞德在加密貨幣熱潮中將FTX變為全球最大的交易中心之一，累積財富逾200億元。FTX上月因客戶撤資而倒閉，剩餘的客戶資產被轉移到Alameda帳戶以彌補公司的損失。11月11日FTX宣布破產後，班克曼-佛瑞德次日辭去執行長一職，本月12日在巴哈馬被捕。