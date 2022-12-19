我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更新／夏威夷航班遇恐怖亂流 乘客「彈起撞天花板」釀36傷

無證客入境美 寒冬露宿街頭…有人被親友拒 有人沒錢開庭

FTX前執行長佛瑞德改變態度 願自巴哈馬引渡回美受審

編譯孫梁／綜合18日電
加密貨幣平台FTX的前執行長班克曼-佛瑞德轉變態度，願意被遣返美國受審。圖為他上周在巴哈馬被捕的資料照片。(路透)
加密貨幣平台FTX的前執行長班克曼-佛瑞德轉變態度，願意被遣返美國受審。圖為他上周在巴哈馬被捕的資料照片。(路透)

知情者表示，加密貨幣平台FTX的前執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)轉變態度，願意被遣返到美國受審，預計他19日在巴哈馬出庭時將向法官表達同意遣返。

30歲的班克曼-佛瑞德13日被曼哈頓的聯邦法院指控為預謀和詐欺FTX客戶的存款，以支付費用、債務和投資於他的加密對沖基金Alameda Research LLC。同意引渡後，他將在美國的法院接受被控電匯詐欺、洗錢與非法資助競選罪的審判。

抵達美國後，他可能被關在布碌崙的大都會拘留中心，但辯護律師說，由於這座聯邦監獄過於擁擠，部分被告也被關在紐約市以外的監獄。

班克曼-佛瑞德來美後首次出庭時，將被要求達成認罪協議，法官將決定是否准其保釋。首次出庭須在抵美後48小時內安排，甚至可能更早。

檢方可能會以涉案金額巨大且去向不明為由而要求繼續收押，擔憂他可能逃跑。前聯邦檢察官和白領犯罪辯護律師溫斯坦(Michael Weinstein)說：「去向不明的資金使檢方有充分理由相信他有逃跑的嫌疑，如果法官同意他在審案前取保，可能會附加非常嚴苛的條件。」

班克曼-佛瑞德案是美國史上最大的金融詐欺案之一，班克曼-佛瑞德只承認FTX管理失誤，不認為他負有刑事責任。法律專家認為，無論何種形式的審判，都可能持續一年以上。

尚不明確班克曼-佛瑞德為何改變態度和同意遣返，法官拒絕了他在引渡聽證前居家等候的請求，目前被關在巴哈馬的狐狸丘監獄。美國國務院2021年的一份報告稱，狐狸丘監獄的條件惡劣，如老鼠多、囚犯擁擠和用水桶當做馬桶。

班克曼-佛瑞德在加密貨幣熱潮中將FTX變為全球最大的交易中心之一，累積財富逾200億元。FTX上月因客戶撤資而倒閉，剩餘的客戶資產被轉移到Alameda帳戶以彌補公司的損失。11月11日FTX宣布破產後，班克曼-佛瑞德次日辭去執行長一職，本月12日在巴哈馬被捕。

監獄 遣返 詐欺

上一則

全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少

下一則

德桑提斯疫苗立場往陰謀論靠攏 醫界：政治目的錯誤

延伸閱讀

FTX前執行長佛瑞德改變態度 願引渡回美受審

FTX前執行長佛瑞德改變態度 願引渡回美受審
華州多位議員 曾收FTX創辦人班克曼-佛瑞德政治獻金

華州多位議員 曾收FTX創辦人班克曼-佛瑞德政治獻金
參與兒子企業經營？ FTX創辦人父母遭調查

參與兒子企業經營？ FTX創辦人父母遭調查
紐時：FTX商業帝國是家族事務 史丹福任教父母當最強後盾

紐時：FTX商業帝國是家族事務 史丹福任教父母當最強後盾

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

2022-12-12 15:55
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費

1顆萵苣賣$10.99…雙重病毒肆虐加州 快餐店擬收附加費
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠