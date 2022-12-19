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德州假車牌猖獗年營收逾2億 當局找方法應對

編譯徐薏茹／綜合18日電
德州達拉斯警察局在三天臨檢行動中，查獲大量偽造的紙車牌。(取自達拉斯警局)
德州達拉斯警察局在三天臨檢行動中，查獲大量偽造的紙車牌。(取自達拉斯警局)

德州印製的偽造紙質車牌是國內一大犯罪企業，去年「營收」超過2億元，假車牌猖獗導致多起犯罪問題及意外，成為當局頭疼的議題。

大草原城(Grand Prairie)警察局一名華裔警官最近在一起涉及假牌照的案件中喪生。局長西斯尼(Daniel Scesney)說：「11月14日，我們痛失布蘭登．蔡(Brandon Tsai)，他在執勤中追捕使用偽造紙車牌的嫌犯，不幸撞車。」

西斯尼表示，布蘭登警官的意外死亡，只是眾多偽造車牌犯罪導致悲劇的一例。與假車牌有關的警察事故過去六年增加三倍有餘。

任職「休士頓止罪」(Crime Stoppers Houston)的卡漢(Andy Kahan)表示，這些假車牌是許多罪案無法破案的原因，「我們遇到許多備受關注的案件，包括涉及假車牌的謀殺案」。

有一大部分的假車牌購買自德州的汽車、貨車經銷商。

德州車輛管理局(TxDMV)局長2月在相關議題飽受抨擊後請辭。

當局正在重新設計紙質臨時車牌，納入州旗浮水印，並嵌入能連結到執法部門數據庫的數據，其他功能列為機密。

西斯尼認為即使重新設計，也難以阻止罪犯列印製造假車牌，「我絕對贊成禁止使用紙車牌，這太容易被偽造了。」

警方及「休士頓止罪」組織表示這項改變的方向正確，但他們希望能有更多進展。

卡漢說：「即將上任的立法會將下個月開始，我認為將看到進一步的行動遏止這項產業，該犯罪產業靠著銷售假車牌而生存。」

德州眾議會2021年6月的一項法案允許TxDMV限制經銷商可製造的車牌數量，若發現製造假車牌，可以逐出行業。

TxDMV表示這些舉措目前已經奏效。

德州 警察 休士頓

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