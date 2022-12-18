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伊州國慶7死屠殺案槍手父親 簽字允兒買槍 被控七罪

編譯俞仲慈／綜合17日電
伊利諾州海嵐公園市今年7月4日槍擊案槍手的父親因簽字同意兒子購槍，而被控罪。(美聯社)
伊利諾州海嵐公園市今年7月4日槍擊案槍手的父親因簽字同意兒子購槍，而被控罪。(美聯社)

伊利諾州海嵐公園市(Highland Park)發生的國慶日槍擊案，槍手羅伯特·克里莫三世 (Robert Crimo III)殺害七人，落網後堅持不認罪，正在等候審判；芝加哥檢方16日另追究他父親小羅伯特·克里莫 (Robert Crimo Jr.)，認為他該為簽字同意兒子購槍，負七項行為失當的責任。

萊克郡(Lake County)首席檢察官萊因哈特 (Eric Rinehart) 表示，「若有人鹵莽危害他人時，他們就要承擔責任。」小羅伯特·克里莫被控罪名，最高可判處三年徒刑。

檢方聲稱小克里莫知道兒子在2019年4月和9月，分別出現自殘和暴力傾向，驚動家人報警處理，當時警方上門沒收了16把刀、匕首和劍。

儘管伊利諾伊州的槍枝法規相對嚴格，但是年輕人申請槍枝許可證，必須有家長同意，身為父親的小克里莫卻同意申請槍枝，導致現年22歲的克里莫三世合法購買步槍，在今年7月4日當天，潛入一棟建築物屋頂，用步槍掃射參加遊行的民眾，釀成七人死亡，數十人受傷的慘案。

檢方強調小克里莫身為家長、漠視兒子身心狀況，是不負責任的行為，畢竟「對於18歲、19歲或20歲孩子發生的事情，政府通常不會比父母更了解。」

伊利諾伊州檢方對小克里莫的指控，意味被控犯下大規模殺人罪的被告，其家長因為怠忽父母職責，導致攻擊案發生，而面臨司法指控，現至少第二次。

在密西根州牛津高中，一名少年在去年對槍殺同學認罪，事後檢方以父母無視兒子處於暴力邊緣的警告，允許他們的兒子接觸手槍，故以過失殺人罪名，控告少年的父母。未來檢察官可能更願意對無視警堪憂跡象或提供武器的家庭成員，進行懲罰。

伊州 檢察官 遊行

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