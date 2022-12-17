我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

編譯俞仲慈／綜合16日電
芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中16日下午傳出槍擊案，造成兩死兩傷；警方於案發後在現場蒐證調查。(取材自ABC News推特 )
芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中16日下午傳出槍擊案，造成兩死兩傷；警方於案發後在現場蒐證調查。(取材自ABC News推特 )

芝加哥16日下午發生槍擊案，該市西南區的班尼托·華瑞茲高中(Benito Juarez High School)附近，有四人遭到槍擊，造成兩人死亡，兩人受傷。

據芝加哥消防局指出，槍擊事件發生在美中時間16日下午2時45分，學校放學後不久，地點就在學校所在街道的人行道上。

槍擊造成四人受重傷，被送往當地醫院搶救。兩人到院後因為傷重不治，其中一名死者是年僅15歲的男生，另一名死者身分不明。另外兩名傷者仍在接受治療，傷勢嚴重。

芝加哥警局總監布朗(David Brown)在記者會上表示，警方正在搜查槍擊現場附近的監視影像，但目前尚未鎖定嫌犯。

現場目擊兇案的一名學生，案發後含著淚水說，「我的朋友中彈了，我認識其中一名死去的男孩」。

槍擊事件發生後，校方立即疏散校園，隨後警方封鎖案發現場，展開蒐證。

芝加哥公立學校體系(CPS)案發後發表聲明，「學校社區安全是我們的首要任務。」強調校方會與警方密切聯繫，配合偵辦，希望能盡快破案。

CPS安全與保全主管賈汀·周(Jadine Chou)表示，會加強對學生的安全措施，並在學生返校後，為師生們提供悲傷諮詢與社區合作協助，期許能夠度過這場悲劇。

今年8月，該校附近亦曾發生過槍擊事件，造成三名青少年受傷。

2021年10月，芝加哥的勞恩代爾(Lawndale)高中，受新冠疫情影響而關閉18個月後才剛恢復上課，就發生一起槍殺命案，校隊籃球明星基拉·摩爾(Kierra Moore)不幸喪生，令該校師生和當地社區悲痛欲絕；許多學生也表達他們對於街頭暴力的經歷和恐懼。

槍擊 芝加哥 疫情

上一則

國會暴動追趕警察 愛阿華州建築工被判刑5年

下一則

人道關懷奉獻21年 安潔莉娜裘莉 請辭聯合國難民特使

延伸閱讀

聯豐集團舉辦創建19週年 暨聯豐、太古、東方集團和戰略合作伙伴榮耀盛典

聯豐集團舉辦創建19週年 暨聯豐、太古、東方集團和戰略合作伙伴榮耀盛典
美洲協勝公會統一部外交陳羨韶　榮膺八十九屆美洲協勝公會總理

美洲協勝公會統一部外交陳羨韶　榮膺八十九屆美洲協勝公會總理
香港華協會年會上和樂食品公司贈送禮物回饋社區

香港華協會年會上和樂食品公司贈送禮物回饋社區
美亞健康協會舉辦”明天會更好”年度籌款會嘉賓雲集

美亞健康協會舉辦”明天會更好”年度籌款會嘉賓雲集

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

2022-12-12 15:55
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布，今後政黨欄位將變成無黨派(independent)。(美聯社)

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

2022-12-09 08:43

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責