芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

芝加哥西南區的班尼托·華瑞茲高中16日下午傳出槍擊案，造成兩死兩傷；警方於案發後在現場蒐證調查。(取材自ABC News推特 )

芝加哥 16日下午發生槍擊 案，該市西南區的班尼托·華瑞茲高中(Benito Juarez High School)附近，有四人遭到槍擊，造成兩人死亡，兩人受傷。

據芝加哥消防局指出，槍擊事件發生在美中時間16日下午2時45分，學校放學後不久，地點就在學校所在街道的人行道上。

槍擊造成四人受重傷，被送往當地醫院搶救。兩人到院後因為傷重不治，其中一名死者是年僅15歲的男生，另一名死者身分不明。另外兩名傷者仍在接受治療，傷勢嚴重。

芝加哥警局總監布朗(David Brown)在記者會上表示，警方正在搜查槍擊現場附近的監視影像，但目前尚未鎖定嫌犯。

現場目擊兇案的一名學生，案發後含著淚水說，「我的朋友中彈了，我認識其中一名死去的男孩」。

槍擊事件發生後，校方立即疏散校園，隨後警方封鎖案發現場，展開蒐證。

芝加哥公立學校體系(CPS)案發後發表聲明，「學校社區安全是我們的首要任務。」強調校方會與警方密切聯繫，配合偵辦，希望能盡快破案。

CPS安全與保全主管賈汀·周(Jadine Chou)表示，會加強對學生的安全措施，並在學生返校後，為師生們提供悲傷諮詢與社區合作協助，期許能夠度過這場悲劇。

今年8月，該校附近亦曾發生過槍擊事件，造成三名青少年受傷。

2021年10月，芝加哥的勞恩代爾(Lawndale)高中，受新冠疫情 影響而關閉18個月後才剛恢復上課，就發生一起槍殺命案，校隊籃球明星基拉·摩爾(Kierra Moore)不幸喪生，令該校師生和當地社區悲痛欲絕；許多學生也表達他們對於街頭暴力的經歷和恐懼。