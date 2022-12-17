國會暴動追趕警察 愛阿華州建築工被判刑5年

詹森身穿陰謀論主題T恤，張開雙臂對國會警察咆哮的照片，成為國會大廈暴動中令人難忘的畫面之一。(美聯社)

愛阿華州 建築工人詹森(Douglas Jensen)是極右翼陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)的追隨者，他去年1月6日在國會大廈暴動中率領群眾追逐執法警員，16日被判五年監禁。

詹森當天身穿陰謀論主題T恤，張開雙臂對國會警察 咆哮的照片，成為國會大廈暴動令人難忘的畫面之一。

法官凱利 (Timothy Kelly) 宣判時表示，詹森的行為打破了和平轉移權力的傳統，不容許再發生。

詹森被判七項罪名，包括妨礙國會認證選舉人團(Electoral College)投票結果以及毆打或干擾警察等重罪指控，除判刑五年以外，外加三年獄外監管(Supervised Release)及2000元罰款。

詹森發簡短聲明稱，想重返「參與政治前的正常生活。」

凱利說，詹森企圖成為當天第一批衝進國會大廈的人，他帶領一群人追著國會警察古德曼(Eugene Goodman)衝上樓梯。

詹森的辯護律師戴維斯(Christopher Davis)辯稱，詹森打扮成QAnon的行動式廣告，並未對國會大廈內的人造成身體傷害或破壞任何東西。詹森許多朋友和家人都為他寫信向法官求情。

國會警隊督察勞埃德(Thomas Lloyd)表示，古德曼警員當天快速將將暴動者從參議院轉移並尋求支援，避免流血事件。

前副總統潘斯去年 1 月 6 日召開國會聯席會議，以認證拜登 在2020 年大選中獲勝；動亂發生前，前總統川普和他的支持者散布潘斯原可扭轉選舉結果的謊言。

截至目前，約900人因在國會暴動中的行為被控聯邦罪行，已有400多人認罪，多數為輕罪，最重罪刑是一名男子以金屬旗桿襲擊警員被判刑10年。