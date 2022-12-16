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亞利桑納州築邊界貨櫃牆 聯邦提告要求移除

編譯孫梁／綜合15日電
亞利桑納州政府將大量貨櫃集裝箱堆放在美墨邊界作為臨時圍牆，遭聯邦司法部控告非法侵占聯邦土地。(美聯社)
亞利桑納州政府將大量貨櫃集裝箱堆放在美墨邊界作為臨時圍牆，遭聯邦司法部控告非法侵占聯邦土地。(美聯社)

聯邦司法部14日對亞利桑納州及其共和黨籍州長杜西(Doug Ducey)提出告訴，稱指該州將貨櫃集裝箱堆置在美墨邊界作為圍牆是非法侵占聯邦土地，要求停止布放並移除。

杜西三周後將卸任州長，民主黨籍的候任州長凱蒂·霍布斯(Katie Hobbs)反對貨櫃邊界圍牆。

杜西強調貨櫃箱只是臨時障礙，州府準備移除，但希望聯邦政府履行一年前的承諾，說明美墨邊界圍牆的這段空白何時可補上，「聯邦政府始終沒有向我們和全體美國人公布時間表」。

邊界安全是前總統川普的施政重點，如今依然是共和黨政治人物關注的焦點。亞州耗資9500萬元要將3000個貨櫃布放在柯奇斯郡(Cochise)東南的聖拉法(San Rafael)山谷，但只完成三分之一，最近數日因為擔憂影響環境的環保抗議而停工。

司法部以林墾局、農業部和森林局的名義提出控訴，說聯邦部門已告知亞州是侵犯聯邦土地，要求法院下令該州停止繼續布放並將貨櫃箱移除，還要求亞州補償對邊界造成的損失。

農業部長維薩克(Tom Vilsack)說：「貨櫃牆起不到屏障作用，反而危害民眾的人身安全，還嚴重損害聯邦土地。邊界問題需要嚴肅解決，要聽取社區和地方政府的意見，堆積貨櫃箱不是建設性的解決辦法。」

來自亞州南部的民主黨籍聯邦眾議員格里加瓦(Raúl Grijalva)支持司法部提告，說貨櫃牆是非法的垃圾。

杜西否認貨櫃牆危害人身安全和影響環境，表示聯邦政府在保護邊界上毫不作為，才是對人身安全和環境的最大危害，川普邊界圍牆2021年1月停建後，越來越多的移民湧入亞州，「我們別無選擇，只能開始興建臨時邊界屏障」。

杜西10月21日控告反對貨櫃牆的聯邦官員，認為亞州對樹立臨時屏障的狹長地帶有管轄權，也有責任保護居民不受罪犯的危害。

貨櫃箱邊界牆是今年夏末在亞州西部的偷渡熱點玉瑪鎮(Yuma)開始建設，柯奇斯郡偏遠的聖拉法谷很少有人偷渡，也不在川普邊界圍牆的建設計畫中。

司法部 聯邦政府 川普

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