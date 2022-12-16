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波城中國學生威脅挺民主人士被捕 還向公安舉報 指會「問候」家屬

編譯陳韻涵／綜合15日電
社運女子張貼的海報。(圖／FBI提供）
社運女子張貼的海報。(圖／FBI提供）

聯邦調查局(FBI)14日宣布，已逮捕就讀麻州波士頓「伯克利音樂學院」(Berklee College of Music)的25歲中國籍學生吳曉磊(Xiaolei Wu，音譯)，他被控多次跟蹤騷擾一名倡議民主的女性社運人士，並透過通訊軟體、社群媒體和電郵發訊息給受害人，威脅砍掉這名女子的雙手。

麻州檢察官表示，被威脅的這名女子曾在校園附近張貼白底黑字、全大寫字母的海報，上寫「我們要自由、我們希望桌上有食物、我們要呼吸、我們要藝術、我們要民主、我們想要愛，與中國人民同在」等字句。

檢方聲明表示，吳曉磊就讀伯克利音樂學院並住在波士頓，他被控一項跟蹤罪，14日下午3時在波士頓聯邦法院過堂。檢方文件指出，跟蹤罪若成立將面臨最高五年徒刑、三年假釋和高達25萬元罰金。

路透報導，吳曉磊14日稍晚已獲釋，他的律師對案件不願置評。

根據今年10月22日的法院文件顯示，受害女子在伯克利音樂學院附近張貼聲援中國民主的海報，吳曉磊當月22日到24日期間不斷透過微信(WeChat)、電郵和Instagram發送訊息給張貼海報的受害女子。

吳曉磊在訊息中寫道，「再貼，我就砍斷你這傢伙的雙手」。

他告訴被告，他已向中國公安舉報受害人的行為，而公安將會「問候」受害人的家屬。

此外，吳曉磊被指控煽動其他人肉搜受害人的住處，且公告受害人的電郵帳號，希望其他人上網譴責受害者。

聯邦檢察官蕾切爾·羅林斯(Rachael S. Rollins)表示，「司法部永遠捍衛攸關言論自由、政治表述的權利，我們指控吳先生的行為是威脅且騷擾，並非言論自由，反而試圖讓社運人士禁聲、震懾社運人士表達對中國的異議觀點。我們不會容忍威脅、騷擾或任何其他鎮壓圖謀，想讓人不敢和平提倡自己思想、工作或表達意見。言論自由在美國是憲法保障的權利，我們將不惜代價捍衛之」。

FBI波士頓分局特別幹員博納沃隆塔(Joseph Bonavolonta)則表示，吳曉磊向中國當局舉報而讓受害者家屬可能遭受調查的行徑「令人心神不寧，完全違背美國的民主價值」。

波士頓 公安 麻州

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