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紐約市警局資料倉庫大火 未破案件證物成灰 燒毀冤案平反者希望

編譯俞仲慈／綜合15日電
紐約市警局存放警方證據的倉庫發生大火，不僅倉庫內的資料付之一炬，也燒毀無辜者求平反的希望。(美聯社)
紐約市警局存放警方證據的倉庫發生大火，不僅倉庫內的資料付之一炬，也燒毀無辜者求平反的希望。(美聯社)

「紐約時報」14日報導，市警局設在布魯克林紅鉤區(Red Hook)、名為伊利盆地(Erie Basin)的倉庫13日發生大火，整座倉庫幾乎化為廢墟，消防人員表示庫內一切要麼被毀壞，要麼遺失；由於這座倉庫存放著許多未破刑案的關鍵物證，民權律師指出，不知多少無辜冤枉的人平反的可能性就此付之一炬。這座倉庫是紐約警方保管證據的資料庫，存放著被警方扣押的車輛，包括許多摩托車、電動單車、自行車，以及幾十年來多起竊盜、槍擊等案件的敏感DNA資料，其中還有許多未破刑案的關鍵物證。

警察局代理局長馬德雷(Jeffrey Maddrey)告訴記者，伊利盆地倉庫存放著敏感的DNA材料，以及過去盜竊和槍擊事件的證據，但沒貯放強姦案的生理檢測封包。

這場三級火災14日獲得控制，但義消人員巡檢整個倉庫，餘火還是會冒出頭。警政官員不願回答物證損壞的相關問題，但紐約市刑事司法界資深人士表示，這起火災對未來案件偵辦，殺傷力可能很大。

前皇后區代理檢察官萊恩(John M.Ryan)表示，「毫無疑問，這是一場夢魘。」民權律師庫比(Ron Kuby)也表示，「這場大火可能摧毀無數清白者的希望和夢想。」

其實伊利盆地倉庫早在2012年就因為颶風珊迪(Sandy)來襲，而被大水淹沒，包括DNA資料在內、近1萬箱的證物，很多嚴重受損，影響法院審案；當時警方在審判中作證表示，無法取得保存在伊利盆地倉庫的證據，迫使法官允許檢察官採用照片而不是遺失或毀壞的證物本身，憑添憂慮，許多陳年積案的證物本可以用新科技測出來。

根據報導，紐約警方在水災過後幾個月，並未制訂倉庫修建計畫，只表示會把資料轉移至布魯克林一處臨時地點安放，目前仍不清楚為何在13日大火發生前，警方仍將證據存放在伊利盆地倉庫長達十年之久。曼哈頓人權律師黛布拉·科恩(Debra Cohen)就質疑警方讓伊利盆地倉庫繼續運營的決定，「員警的轄區位於洪水沖積平原，颶風侵襲都無法保護倉庫，怎能指望他們做什麼來抵禦火災呢？」

紐約「無辜專案」(Innocence Project)特別訴訟主任凡妮莎·波特金(Vanessa Potkin)表示，這場火災造成的破壞可能永遠不會為人所知，「在紐約市被錯誤定罪和被監禁的人們證明自己清白的能力，將可能因為這場大火而化為烏有」。

DNA 紐約市 颶風

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