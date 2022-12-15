控國稅局洩報稅資料導致損失 富豪葛里芬求償

億萬富豪葛里芬控告國稅局及財政部故意或疏失洩漏其報稅資料，讓媒體取得並加以報導，造成他的損失，而要求損害。(路透)

對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪葛里芬(Ken Griffin)13日控告國稅局 (Internal Revenue Service)及財政部 ，指控其讓新聞機構ProPublica取得機密報稅 資料，在今年4月及7月為文報導，致其受損，要求損害賠償。

「華爾街日報」(WSJ)報導，ProPublica去年6月起連續報導，公布富人如馬斯克、貝佐斯等人的報稅資料，違反稅務機密，十分罕見，而葛里芬的稅務資料則在今年見報。

國稅局督察長及財政部都在調查這些爆料事件，官方表示嚴正看待此事；截至目前尚未做出報告，也未以刑事罪名起訴任何人。

葛里芬向居住地的聯邦佛州南區地院提起訴訟，根據稅法，假如聯邦官員或雇員知情或疏失洩露其所知，納稅人可以控告政府。法條規定，納稅人得因每次情資洩露而獲得至少1000元賠償金，另加律師費；另外，若是蓄意外洩或重大疏失，還可尋求損害賠償。

ProPublica究竟是循何種管道取得這些稅務資料，目前不得而知。訟狀裡列出一系列督察長報告，時間可回溯十多年前，內容為國稅局資訊安全上的各式各樣瑕疵與漏洞。

訟狀指出，國稅局為此不法揭露，顯似知情，至少是疏失，或可稱重大疏失；國稅局蓄意不建立適當的行政、技術及具體防範機制，故沒能保護到葛瑞芬的機密納稅人資訊。

財政部對此婉拒置評；國稅局對詢問也默不作聲。

共和黨國會議員一直向國稅局及財政部施壓，要求提供這些報稅資料外洩案的詳情，其中還有富豪如馬斯克、貝佐斯的報稅資料。明年1月共和黨掌控眾院後，準備進一步偵辦此事。

葛里芬是共和黨大金主，他的對沖基金官網表示，截至11月1日擁有投資資本達590億元；彭博億萬富豪指數把葛里芬列為世上第41名有錢人，淨值達290億元。

ProPublica網站4月報導，葛里芬自2013到2018年間，平均收入17億元，在該網站的美國前400大收入戶裡排行高居第四；報導另表示，他繳稅的稅率比其他很多富翁都高。