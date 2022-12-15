龍捲風肆虐路州4死逾20傷 中北部暴風雪直逼新英格蘭

路易斯安納州等地區遭龍捲風襲擊，釀成四死及至少20餘人受傷，還有多處活動房屋及養雞場被毀。(美聯社)

暴風雨南北肆虐，路易斯安納州13日起遭龍捲風 襲擊，至14日至少已釀成四死及20餘人受傷；中部平原北部出現暴風雪 ，南達科他積雪兩呎。冰雪風暴 不斷東移，直逼新英格蘭地區。

密西西比和威脅南部各州都發出龍捲風警報。距離紐奧良約20哩的聖查爾斯區(St. Charles Parish)14日下午傳出一人喪生，西北部的奇斯威爾(Keithville)鄉間也有一對母子死亡，還有多處活動房屋和養雞場被吹翻。

卡多區法醫辦公室說，搜救人員13日凌晨2點30分在暴風吹垮的殘積物堆裡發現30歲芳子·史密斯(Yoshiko Smith)的遺體，位置就在她早已被吹垮的住家對街；她的八歲兒子利妥(Nikolus Little)則到13日晚間11時才在離家半哩外的樹林裡被找到，早已身亡多時。

警長普拉特(Steve Prator)說，這對母子居住的活動房屋整個被捲起，所有外牆門窗家具都被一掃而空，只剩下一塊水泥板。

氣象預報人員說，從紐奧良到阿拉巴馬州莫比爾市(Mobile)，這一帶300萬居民仍有遭龍捲風襲擊的危險，佛州也在極端氣候的威脅範圍內。路州至少遭六個龍捲風襲擊，州長愛德華茲(John Bel Edwards)14日下午到災區巡視前，宣布進入緊急狀態。

路州北部接壤阿肯色州的農夫市(Farmerville)市長克羅(John Crow )說，13日夜間的龍捲風嚴重破壞了一棟有50戶的住宅公寓，附近10家人的拖車屋，也被橫掃一空，不遠處阿邦湖(Lake D'Arbonne)邊30戶住宅也遭損壞。

密西西比州蘭欽郡四家養雞場被摧毀，其中一家養了5000隻雞，沙奇郡一處公園裡面的活動房屋，也變成一片瓦礫，僅一兩戶未遭殃。

風暴為北部數州帶來冰雪，從內華達州往東，未來幾天內預計到達東部。國家氣象局專家裴瑞拉(Frank Pereira)說，這陣暴風雪最後將衝擊到東北部。

南達科他州西部黑丘陵(Black Hills)一帶山上的聚落已積雪幾乎兩呎，在該州賭城戴武德(Deadwood)經營旅館的魏克里( Vicki Weekly)說，大家剷雪產了好幾個鐘頭，一刻都不能停下來。當地90號州際高速公路14日仍處於封閉狀態。