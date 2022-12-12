臥底立功 佛州掃毒123公斤 可致230萬人喪命

佛州弗萊格勒郡最近大規模掃毒，逮捕毒販。(弗萊格勒郡警方提供)

佛羅里達州弗萊格勒郡(Flagler)一場以逮捕毒販為重點的大型臥底行動，在執行近一年後宣布成功結束，弗萊格勒郡警長辦公室(FCSO)表示本次緝毒行動共掃蕩價值570萬元的非法毒品 。

警方以「聖誕老人的小頑皮賣家」 (Santa's Naughty Lil Sellers)稱呼本次行動，調查於2022年1月展開，FCSO表示該局的特別調查小組(Special Investigations Unit)查獲的海洛因及芬太尼可能足以使230萬以上的人喪命。

調查最終對35名嫌犯發出逮捕令，總共提起58項指控，弗萊格勒郡警長史塔利(Rick Staly)表示大部分的嫌犯是該郡居民，逮捕行動於8日清晨6時開始。

行動期間調查的30個嫌犯面臨至少一項販賣毒品或意圖販賣毒品指控，包括3名身分未公開的嫌犯。剩下的5名嫌犯被控至少一項持有非法毒品罪。

警方在臥底行動期間查獲123公斤以上的各式非法藥物，包括古柯鹼、海洛因、芬太尼、嗎啡、搖頭丸(MDMA)、戒毒癮舌下片(Suboxone)、類固醇、西洛西賓(psilocybin迷幻蘑菇)、第勞第拖(Dilaudid)、(甲基)安非他命、大麻 。

據FCSO消息，11個月期間共發布24個搜查令，另外查抄七枝步槍、六把手槍及4萬1989元現金。

史塔利說：「這也應該是對販毒者的警告，如果你沒有被列入這次行動，我建議你快滾開弗萊格勒郡，因為你就是下一個！如果你販售致命劑量的毒品，我們將一直調查下去，直到以謀殺罪將你監禁。」

史塔利鼓勵尚未被逮捕的嫌犯自首，可以打給警長辦公室，否則就會被抓去有「綠屋頂小棧」(Green Roof Inn)之稱的地區監獄 。

在新聞稿中，史塔利讚揚臥底團隊、特別調查小組、特警隊(SWAT)、CSI、PACE Unit等各單位參與協助本次行動，「我想特別感謝我們社區，他們在社區看見可疑事件時通報，我們調查了每個線報，而今日你們見到了這些線索的成果。我們永遠不知道這次臥底行動預防了多少的藥物過量或死亡事件。」