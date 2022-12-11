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北卡變電箱遭破壞 疑為阻止LGBTQ變裝秀

編譯徐薏茹／綜合10日電
南卡州兩個變電站遭破壞，有人說可能是針對一場為慶祝LGBTQ社群舉辦的變裝秀，目的是阻止該活動進行。圖為電力公司人員正在搶修。(美聯社)
南卡州兩個變電站遭破壞，有人說可能是針對一場為慶祝LGBTQ社群舉辦的變裝秀，目的是阻止該活動進行。圖為電力公司人員正在搶修。(美聯社)

北卡羅來納州摩爾郡(Moore County)兩個變電站3日晚間遭到槍擊破壞，導致北卡中部數萬戶家庭斷電，本案引發廣泛臆測，認為破壞變電箱的舉動可能針對一場為慶祝LGBTQ社群舉辦的變裝秀，目的是阻止該活動進行。

摩爾郡警長菲爾斯(Ronnie Fields)本周稍早表示，警方並未找到攻擊行動與變裝秀相關的證據，變裝秀活動於停電不久前展開，警方也尚未說明作案動機，但當局調查時正在探究事件重疊時間，以及全國近期針對類似活動的攻擊案件。

根據警方消息，3日晚間一人或一人以上的作案人開車到兩處變電站，破壞大門並對變電設施開槍，晚間7時不久後當地開始停電。

菲爾斯指出無論作案者是誰，嫌犯「清楚知道他們在做什麼」。

杜克能源(Duke Energy)公司表示7日晚已全面恢復供電，上周末最多有超過4萬5000戶客戶無電可用，許多居民在寒冷的天氣中受凍。

無論變電箱攻擊事件是否與變裝秀相關，LGBTQ非營利組織Sandhills Pride的主任馬瑟斯(Lauren Mathers)表示，企圖阻止被視為闔家觀賞的變裝秀而一再發生的針對性行動，讓該郡的LGBTQ社群感到挫折，她特別擔心當地酷兒(queer)及跨性別年輕人的安全，他們在如摩爾郡般偏遠、右傾的地區很少能有代表替他們發聲。

馬瑟斯說：「偏遠社區的孩子並不總是得到相同程度的支持，我從我孩子那聽到的是，霸凌一直發生。」

變裝皇后娜歐蜜．迪克斯(Naomi Dix)與其他籌辦人在變裝秀前幾周受到嚴重騷擾，保守派社群領袖在劇院外帶頭示威，散布錯誤訊息，稱「變裝秀為性愛秀」，要求停止活動。

對於迪克斯來說，她在活動前面臨的威脅並非單獨事件，而是那些在偏遠與保守社區「致力增加LGBTQ能見度的人們」遭遇的不幸現實，儘管受到反彈，迪克斯表示這不會是她在摩爾郡的最後一次表演。

聯邦調查局(FBI)發布公告，尋求北卡變電箱攻擊案相關的情報，北卡州長庫柏(Roy Cooper)7日公布最高7萬5000元的懸賞金。

北卡羅來納州 LGBTQ 社群

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