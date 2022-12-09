電子菸大廠Juul 和解逾5000起訴訟

被5000多件訴訟案糾纏的電子菸大廠Juul Lab與全部約1萬名原告達成和解，這些原告包括顧客、學區和美國原住民 部落個人及家庭。和解的財務條款並未披露，但Juul表示，已獲股權投資，可支付和解金額。

受到訴訟衝擊，Juul上個月宣布裁員數百人，並陸續尋求融資以支應營運，破產 可能性愈來愈大。Juul Labs發言人透過聲明說，和解是強化公司營運、確保穩步向前的重要一步。

五年前，Juul因推出芒果、薄荷和焦糖布丁等口味產品一躍成為全美電子菸市場龍頭，一些青少年也因此迷上Juul 的高尼古丁產品。家長、學校行政人員和政界人士將未成年吸食電子菸人數激增歸咎於Juul，該公司旗下有數十種口味的電子煙品牌是青少年首選。

在訴訟和政府制裁下，Juul於2019年撤掉美國所有廣告並停售大部分口味菸品。

食品暨藥物管理局(FDA )6月拒絕Juul申請將其產品作為成人替代煙品而繼續銷售的申請；FDA稱，Juul未充分解決化學品從設備滲出等關鍵問題。 FDA擱置最初決定， Juul提出上訴。

到了9月，Juul同意支付近 4億4000萬元，了結33州對其高尼古丁電子菸品營銷的兩年調查。