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同志夜店槍手去年炸彈威脅案 法官下令解封

編譯孫梁／綜合8日電
科州同志夜店槍擊案兇手奧卓奇去年曾持槍威脅外祖父母，後來在其母親住處外面遭到逮捕。(美聯社)
科州同志夜店槍擊案兇手奧卓奇去年曾持槍威脅外祖父母，後來在其母親住處外面遭到逮捕。(美聯社)

科羅拉多州法官8日下令解封公布一年前被撤案的一樁爆炸威脅調查，被調查的奧卓奇(Anderson Aldrich)揚言要製造大規模殺戮，結果一年後他在科羅拉多泉市(Colorado Springs)一家同志夜店闖下槍殺五人、槍傷17人的大禍。

22歲的奧卓奇2021年6月曾遭逮捕入獄，當時被控威脅和綁架等重罪，包括製造炸彈威脅導致十戶人家疏散、威脅傷害自己家人，以及自稱擁有多種武器、槍彈和製造炸彈的材料。

但爆炸威脅調查後來被撤銷，官員一直閉口不談為何撤案，表示案件撤銷後按州法規定已被封存，現在法官應數個組織的要求下令公布。

奧卓奇去年聲稱他將是下一個大規模案的殺手，被認為是上月同志夜店槍案的先兆，同時警方也被質疑為何沒有根據科州的威脅預警法律，沒收嫌疑人的槍枝。

聯邦調查局(FBI)是去年接到舉報，在奧卓奇製造炸彈威脅的前一天將其逮捕並展開調查，但數周後撤案。

科州法律規定，撤案的調查紀錄會自動被封存，被告不會被起訴，警方也不得承認封存紀錄的存在。解封後，調查紀錄沒有案卷號碼，沒有任何蹤跡可循。法官在下令解封的聽證上說：「這是我參加的最離奇聽證，沒人承認調查案的存在。」

解封文件顯示，奧卓奇去年在家告訴外祖父母，他有製造炸彈的材料，發誓絕不會讓他們干擾他的大規模殺戮計畫。他用槍指著瑟瑟發抖和求饒的外祖父母，威脅說：「槍裡有子彈，如果告發，你們今天就去死。」

外祖父母趁奧卓奇離開趕緊跑出打報警電話，警察攜警犬趕來，奧卓奇躲進他母親位於附的房子，揚言若警察闖進，他將引爆炸彈，但他最終還是投降。

警察 同志 科羅拉多州

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