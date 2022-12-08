前伴侶用AirTag跟蹤 2女提告蘋果危害他人安危

兩位女性控告蘋果公司，指其追蹤裝置AirTag落入跟蹤狂手中，恐危害安危。(路透)

兩位女性5日提告蘋果 (Apple)，指其追蹤裝置AirTag落入跟蹤狂的手中，恐危害他人安危，譴責蘋果未留意家暴 受害者團體、數位隱私專家及新聞媒體的警告。

這兩位女性原告指稱，她們的前伴侶利用AirTags監視她們的行蹤，讓她們擔心自身安危。

這宗集體訴訟5日在加州北區聯邦地區法院提出，指控蘋果未能提出有效防護措施，避免跟蹤狂利用AirTags來跟蹤他人。

蘋果去年推出售價29元的AirTags，其尺寸約為25分硬幣的大小，讓使用者得以定位鑰匙和錢包等個人物品。

蘋果的智慧裝置會透過藍芽收到周遭AirTag的訊號，了解其位置或移動途徑。不過，家暴受害者團體早已提出警告，稱跟蹤狂會濫用此裝置。

訴狀指出，「這個只要29元的裝置已經成為跟蹤狂與施暴者的上選武器」

蘋果並未回應置評。公司今年稍早接獲投訴後，曾更改產品內容，另發布聲明「強烈譴責惡意濫用產品的人」。

法院文件顯示，住在德州查維斯郡(Travis County)的蘿倫‧休斯(Lauren Hughes)與人交往三個月後分手，她2021年8月得知她被前伴侶用AirTag監控。

休斯的跟蹤者留下語帶威脅的語音訊息，且在她的社群媒體帳號上留下惡意貼文。

休斯的前伴侶一再留東西在她的公寓外，讓她不勝其擾；她決定搬家，並在找新的租屋處期間暫居旅館，她的手機 某天通知她，有個不明的AirTag一直跟著她移動，她才發現汽車輪轂內藏有一個AirTag。

訴狀指出，休斯搬家後，跟蹤者上網張貼照片，顯示一輛墨西哥餐車出現在她遷入的社區，圖說「#airt2.0」一旁還有霎眼的表情符號。

第二名原告是住在紐約州國王郡(Kings County)的匿名女子，她與前伴侶尚未完成離婚程序，而她今年夏季在孩子的後背包中發現一個AirTag，且跟蹤者「蓄意利用多個AirTag追蹤、騷擾和威脅她」。

蘋果去年春季發布AirTag後，家暴團體、數位隱私專家和新聞媒體就對這款裝置表示擔憂，蘋果今年2月更新AirTag，包括改善警報系統，讓使用者透過智慧手機得知附近有不明的AirTag，用意是有人使用這款裝置追蹤別人，但別人不知情，這種情況更難發生。