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司法部：遇害黑幫老大轉獄前 新監開賭盤「能活多久」

記者張聲肇／綜合報導
波士頓黑幫老大「白毛鮑爾爵」，2018年被轉移到新監獄不滿12小時就遭殺害。(美聯社)
波士頓黑幫老大「白毛鮑爾爵」，2018年被轉移到新監獄不滿12小時就遭殺害。(美聯社)

司法部7日公布調查報告指出，曾經充當警方線民的波士頓黑幫老大「白毛鮑爾爵」(James Whitey Bulger)2018年被轉移到新監獄不滿12小時就遭殺害，是一連串「管理失當 ，政策錯誤，官僚無能」的結果。

原在佛州監獄服刑的黑幫老大鮑爾爵，2018年10月被移監到西維州黑澤爾頓聯邦監獄，還沒半天，就被人用掛鎖敲死，得年89歲；甚至移監前，黑澤爾頓的囚犯就已經開賭盤，賭他來到新監獄之後能活多久，顯示原本應該是機密的移監作業，早已走漏風聲。

鮑爾爵從1970到1990年代控制波士頓地區黑幫，從事販毒、勒索敲詐、洗錢、走私槍械等犯罪勾當；他2013年因幕後主使11件謀殺案被判刑後，就一直被關在佛州監獄。

後來佛州監獄以安全為由，要求把年邁體衰坐輪椅的鮑爾爵轉到其他監獄；司法部督察長霍若維茲(Michael Horowitz)在檢討報告中說，不論被移監對象是大毒梟或小混混，都不應該這麼草率為之。

新監獄裡面至少有100名囚犯早就得知有重要犯人要轉來，其中一名受刑人還在給母親的電郵中表示，因為鮑爾爵曾當過政府的線民，在新監獄鐵定活不久。

有三人因為涉嫌殺害鮑爾爵而遭檢方以共謀一級謀殺的罪名起訴，但三人均不認罪。

本案給聯邦監獄局(Federal Bureau of Prisons)添加一項污名；這幾年，因為新冠病疫，人員短缺，監獄管理頻頻發生問題，司法部長加蘭德指派前俄勒岡州典獄長彼得斯(Colette Peters)出任局長；彼得斯7日表示，監獄局已著手改進醫療轉獄機制，包括加強監督有關各方的溝通過程、多次訓練有關人員、提升執行技術與器材。

霍若維茲的報告沒有指明聯邦官員或監獄員工對鮑爾爵之死該負起「惡意或不當」行為的責任，但列出六名監獄員工姓名給相關單位。

監獄 鮑爾 佛州

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