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聯邦調查：一夫多妻團體領袖貝特曼 20妻多未成年

記者胡玉立／綜合報導
一夫多妻制的小團體領導人貝特曼被捕後，他的家人聚集在一起接聽他的電話。(美聯社)
一夫多妻制的小團體領導人貝特曼被捕後，他的家人聚集在一起接聽他的電話。(美聯社)

聯邦法院的最新文件指出，在亞利桑納州猶他州邊界附近主張一夫多妻制的小團體領導人貝特曼(Samuel Bateman)，至少有20名妻子，而且大多數未成年；貝特曼還會懲罰那些不把他當作先知的追隨者。

一夫多妻制的小團體領導人貝特曼。(美聯社)
一夫多妻制的小團體領導人貝特曼。(美聯社)

聯邦調查局提交的調查報告透露，46歲的貝特曼是基本教義派耶穌基督後期聖徒教會(FLDS) 前成員，他後來離開FLDS、創建自己的小型分支團體，並得到男性追隨者的經濟支持；這些男性還讓自己的妻兒成為貝特曼的妻子。

貝特曼8月開車經過亞利桑納州弗拉格斯塔夫市(Flagstaff)時，被人看到他拖車縫隙中伸出小手指，貝特曼因此被捕；交保後他又再次被捕，被控妨礙司法調查；當時聯邦當局正試圖調查兒童是否遭跨州運送進行性活動。法庭紀錄指稱，貝特曼從事兒童性交易和一夫多妻制，但他的控罪與此無關。一夫多妻制在亞利桑納州是非法的，但2020年在猶他州合法化。

貝特曼的三名妻子娜奧米·比斯特林(Naomi Bistline)、唐娜·巴洛(Donnae Barlow)和莫雷塔·約翰遜(Moretta Rose Johnson)，被控在亞利桑納州監護範圍下，帶走貝特曼的八個孩子逃亡。上周這些兒童在數百哩外的華盛頓州斯波坎(Spokane)被發現；三名婦女2日被控犯下綁架和妨礙起訴罪，7日比斯特林和巴洛在弗拉格斯塔夫聯邦裁判法院出庭；約翰遜仍待從華盛頓州引渡。

FBI文件陳述大多集中在貝特曼身上；他2019年宣稱自己是先知，指前FLDS領導人傑夫斯(Warren Jeffs)要他引出「人們的上帝之靈」；調查報告詳述貝特曼和追隨者為履行「神聖職責」，而從事露骨性行為。

傑夫斯因犯下與已婚未成年人有關的兒童性虐待罪，2011年被判處無期徒刑，正在德州監獄服刑。

FBI調查報告提到，在亞利桑納州監護下的這些女童，無人在法醫面談中透露貝特曼曾對她們性虐待，但一名女童說她在性活動過程中會在場。

一夫多妻制存在於耶穌基督後期聖徒教會(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)早期教義，但主流教會於1890年放棄此做法，現在更嚴格禁止。

亞利桑納州 猶他州 華盛頓州

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