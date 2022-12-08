聯邦調查：一夫多妻團體領袖貝特曼 20妻多未成年

一夫多妻制的小團體領導人貝特曼被捕後，他的家人聚集在一起接聽他的電話。(美聯社)

聯邦法院的最新文件指出，在亞利桑納州 與猶他州 邊界附近主張一夫多妻制的小團體領導人貝特曼(Samuel Bateman)，至少有20名妻子，而且大多數未成年；貝特曼還會懲罰那些不把他當作先知的追隨者。

一夫多妻制的小團體領導人貝特曼。(美聯社)

聯邦調查局提交的調查報告透露，46歲的貝特曼是基本教義派耶穌基督後期聖徒教會(FLDS) 前成員，他後來離開FLDS、創建自己的小型分支團體，並得到男性追隨者的經濟支持；這些男性還讓自己的妻兒成為貝特曼的妻子。

貝特曼8月開車經過亞利桑納州弗拉格斯塔夫市(Flagstaff)時，被人看到他拖車縫隙中伸出小手指，貝特曼因此被捕；交保後他又再次被捕，被控妨礙司法調查；當時聯邦當局正試圖調查兒童是否遭跨州運送進行性活動。法庭紀錄指稱，貝特曼從事兒童性交易和一夫多妻制，但他的控罪與此無關。一夫多妻制在亞利桑納州是非法的，但2020年在猶他州合法化。

貝特曼的三名妻子娜奧米·比斯特林(Naomi Bistline)、唐娜·巴洛(Donnae Barlow)和莫雷塔·約翰遜(Moretta Rose Johnson)，被控在亞利桑納州監護範圍下，帶走貝特曼的八個孩子逃亡。上周這些兒童在數百哩外的華盛頓州 斯波坎(Spokane)被發現；三名婦女2日被控犯下綁架和妨礙起訴罪，7日比斯特林和巴洛在弗拉格斯塔夫聯邦裁判法院出庭；約翰遜仍待從華盛頓州引渡。

FBI文件陳述大多集中在貝特曼身上；他2019年宣稱自己是先知，指前FLDS領導人傑夫斯(Warren Jeffs)要他引出「人們的上帝之靈」；調查報告詳述貝特曼和追隨者為履行「神聖職責」，而從事露骨性行為。

傑夫斯因犯下與已婚未成年人有關的兒童性虐待罪，2011年被判處無期徒刑，正在德州監獄服刑。

FBI調查報告提到，在亞利桑納州監護下的這些女童，無人在法醫面談中透露貝特曼曾對她們性虐待，但一名女童說她在性活動過程中會在場。

一夫多妻制存在於耶穌基督後期聖徒教會(Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)早期教義，但主流教會於1890年放棄此做法，現在更嚴格禁止。